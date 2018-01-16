Dünya Spor Ödülleri adayları açıklandı
Monaco'nun 27 Şubat'ta ev sahipliği yapacağı törenle dağıtılacak 2018 Laureus Dünya Spor Ödülleri'nin adayları açıklandı.
Laureus Vakfı tarafından 2000 yılından bu yana dağıtılan ve spor dünyasının en prestijli ödüllerinden kabul edilen organizasyonda, yılın erkek sporcusu adayları arasında, Büyük Britanyalı sporculardan Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, atlet Muhammed Farah, bisikletçi Chris Froome, İsviçreli tenisçi Roger Federer ve İspanyol raket Rafael Nadal ile Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo yer aldı.
Yılın kadın sporcusu kategorisinde ise ABD'li atlet Allyson Felix, ABD'li yüzücü Katie Ledecky, Güney Afrikalı atlet Caster Semenya, ABD'li kayakçı Mikaela Shiffrin, İspanyol tenisçi Garbine Muguruza ve ABD'li tenisçi Serena Williams yarışacak.
Kategorilere göre adaylar şöyle:
YILIN ERKEK SPORCUSU
Muhammed Farah (Büyük Britanya - Atletizm)
Roger Federer (İsviçre - Tenis)
Lewis Hamilton (Büyük Britanya - Formula 1)
Rafael Nadal (İspanya - Tenis)
Cristiano Ronaldo (Portekiz - Futbol)
Chris Froome (Büyük Britanya - Bisiklet)
YILIN KADIN SPORCUSU
Allyson Felix (ABD - Atletizm)
Katie Ledecky (ABD - Yüzme)
Caster Semenya (Güney Afrika - Atletizm)
Mikaela Shiffrin (ABD - Kayak)
Garbine Muguruza (İspanya - Tenis)
Serena Williams (ABD - Tenis)
YILIN TAKIMI
Davis Cup Takımı (Fransa - Tenis)
Real Madrid (İspanya - Futbol)
Golden State Warriors (ABD - Basketbol)
New England Patriots (ABD - Amerikan Futbolu)
Mercedes Takımı (Formula 1)
America's Cup Takımı (Yeni Zelanda - Yelken)
YILIN ÇIKIŞI
Giannis Antetokounmpo (Yunanistan - Basketbol)
Sergio Garcia (İspanya - Golf)
Anthony Joshua (Büyük Britanya - Boks)
Kylian Mbappe (Fransa - Futbol)
Caleb Dressel (ABD - Yüzme)
Jelena Ostapenko (Letonya - Tenis)
YILIN GERİ DÖNÜŞÜ
Barcelona (İspanya - Futbol)
Justin Gatlin (ABD - Atletizm)
Roger Federer (İsviçre - Tenis)
Sally Pearson (Avustralya - Atletizm)
Valentino Rossi (İtalya - Motor sporları)
Chapecoense (Brezilya - Futbol)
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 17:19
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Fenerbahçe'nin kanayan yarası RVP
Toplam 1
Yorum
bjkli RVP yi seviyoruz. Sözleşmesi uzatılsın istiyoruz. Yıllık 5 mio EUR dan 4 yıllık yeni sözleşme yapılsın ki motive olup iyi top oynasın..
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Larin’de Olympiakos şoku
Toplam 1
Yorum
rastgele is Gomez, Aboubakar Talisca, simdi de Larin belki unuttuklarim var ama nasil kontrat'lari inceliyorsa bizim yönetim hep bir terslik oluyor...
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Dualar Göztepeli Yusuf için
Toplam 2
Yorum
soner umarım en kısa sürede sağlığına kavuşursun evlat tanrı seni ailene bağışlasın geçmiş olsun
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