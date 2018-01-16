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    16 Ocak 2018, Salı
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    Dünya Spor Ödülleri adayları açıklandı

    Dünya Spor Ödülleri adayları açıklandı

    Monaco'nun 27 Şubat'ta ev sahipliği yapacağı törenle dağıtılacak 2018 'nin adayları açıklandı.

    Laureus Vakfı tarafından 2000 yılından bu yana dağıtılan ve spor dünyasının en prestijli ödüllerinden kabul edilen organizasyonda, yılın erkek sporcusu adayları arasında, Büyük Britanyalı sporculardan Formula 1 pilotu , atlet , bisikletçi , İsviçreli tenisçi ve İspanyol raket ile Portekizli futbolcu yer aldı.

    Yılın kadın sporcusu kategorisinde ise ABD'li atlet , ABD'li yüzücü , Güney Afrikalı atlet , ABD'li kayakçı , İspanyol tenisçi Garbine Muguruza ve ABD'li tenisçi yarışacak.

    Kategorilere göre adaylar şöyle:

    YILIN ERKEK SPORCUSU
    Muhammed Farah ( - Atletizm)

    Roger Federer (İsviçre - Tenis)

    Lewis Hamilton (Büyük Britanya - Formula 1)

    Rafael Nadal (İspanya - Tenis)

    Cristiano Ronaldo (Portekiz - Futbol)

    Chris Froome (Büyük Britanya - Bisiklet)

    YILIN KADIN SPORCUSU
    Allyson Felix (ABD - Atletizm)

    Katie Ledecky (ABD - Yüzme)

    Caster Semenya (Güney Afrika - Atletizm)

    Mikaela Shiffrin (ABD - Kayak)

    Garbine Muguruza (İspanya - Tenis)

    Serena Williams (ABD - Tenis)

    YILIN TAKIMI
    Davis Cup Takımı (Fransa - Tenis)

    Real Madrid (İspanya - Futbol)

    Golden State Warriors (ABD - Basketbol)

    New England Patriots (ABD - Amerikan Futbolu)

    Mercedes Takımı (Formula 1)

    America's Cup Takımı (Yeni Zelanda - Yelken)

    YILIN ÇIKIŞI
    Giannis Antetokounmpo (Yunanistan - Basketbol)

    Sergio Garcia (İspanya - Golf)

    Anthony Joshua (Büyük Britanya - Boks)

    Kylian Mbappe (Fransa - Futbol)

    Caleb Dressel (ABD - Yüzme)

    Jelena Ostapenko (Letonya - Tenis)

    YILIN GERİ DÖNÜŞÜ
    Barcelona (İspanya - Futbol)

    Justin Gatlin (ABD - Atletizm)

    Roger Federer (İsviçre - Tenis)

    Sally Pearson (Avustralya - Atletizm)

    Valentino Rossi (İtalya - Motor sporları)

    Chapecoense (Brezilya - Futbol)

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:19
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