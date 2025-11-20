Volkan Demirel: Galatasaray’dan puan almak için orada olacağız

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 13'üncü haftasında 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenman öncesi teknik direktör Volkan Demirel ve kaptan Dimitrios Goutas, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi kadrosuna sahip takımlarından biri olduğunu ifade ederek, şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı mücadele vereceklerini söyledi. Demirel, "Kazanılması ve ya da puanlar alınması durumunda kendi adımıza hem moral ve motivasyon anlamında iyi olacak. Göztepe maçı skor olarak kötü gitti ama ona rağmen oyuncularımızın inancıyla iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Başakşehir maçında da Göztepe maçının bence devamı geldi. Hem iyi oyun geldi hem de skor geldi. Başakşehir maçındaki oyundan çok memnunum. Sonra biliyorsunuz ki Antalya'ya gittik. Antalya'da fiziksel anlamda kendimiz yukarı çıkacağımız bir planlamayla bir hazırlık maçı yaptık. Orada skor olarak belki istediğimiz olmadı ama oyun olarak istediklerimizi yapma anlamında gerçekten bize inanmış bir takım var. Galatasaray maçının da bizim adımıza çok değerli olduğunu, rakibimize saygı duyduğumuzu ama puan ya da puanlar almak için orada olacağımızı kamuoyuna duyurmak istiyorum. Çünkü iyi çalışan bir takım var. Galatasaray'ın oyununu az çok tahmin edebiliyoruz. Daha önce hocalık zamanımda Okan Hoca'ya karşı da oynamışlığım var. Planladığımız bir durum var ve bu planı sahaya yansıtacağız" diye konuştu.

'ONYEKURU, MADDİ SORUNLARDAN DEĞİL SAKATLIKTAN DOLAYI ANTRENMANA ÇIKMADI'

Gençlerbirliği'nin sezon başındaki flaş transferlerinden Henry Onyekuru'nun son durumunu değerlendiren Demirel, "İstediğimiz performans anlamında hepimizin beklediği, bildiği Onyekur'u değil. Ama kendisi istiyor. Bence kısa zamanda inşallah istediklerimizi eğer becerebilirse takımdaki yerini de alacak. Şu an ilk 11 oynaması için soru işaretleri var ama sonradan tamamlayıcı oyuncu olarak Onyekuru elimizdeki bir değer. O değeri de değerlendirmek istiyoruz. Antalya kampını çok iyi geçirdi. Orada biraz fiziksel yüksek tempolu antrenmanlar yaptık. Dizinden dolayı ve geçmiş sakatlığından dolayı bir ağrısı vardı. Bir idmana katılmadı. Kendisi için, 'parasal durumlardan dolayı idmana çıkmadı' dediler ama öyle bir şey yok. Tamamen dizindeki problemden dolayı bir günlük antrenmana çıkmamış oldu. Öyle bir şey olsa zaten hazırlık maçında da oynamazdı. Takım içinde herhangi bir sorun yok. Sakat oyuncularımız da dönmeye başlıyor. İyi bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Takım içindeki futbolcuların ve kulüp personellerinin maaşlarının ödenmediği iddiası hakkında da konuşan Demirel, "Türkiye'deki her kulüpte maaş ödemesinde 1-2 ay sıkıntılar vardır zaten. Bunlar kabul edilebilir sıkıntılar. Personelin bütün maaşları geçen hafta yattı" ifadelerinde bulundu.

DIMITRIOS GOUTAS: OSIMHEN'E KARŞI OYNAMAK İSTERDİM

Takım kaptanı Dimitrios Goutas ise büyük bir takıma karşı oynayacaklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Büyük takımlarda fazlaca iyi isimler oluyor. Osimhen de bunlardan birisi ve ona karşı oynamak isterdim. Kendisi oynayamayacak ama büyük takımlarda her zaman bu tür isimlerin yeri doldurulur. Bence Osimhen'in yerine oynayacak oyuncu da onun yerini doldurabilecek kalitede bir oyuncu olacak. O da bizi zorlayacaktır. Çok büyük bir takıma arşı oynayacağız. Takım olarak her şeyimizi sahaya vereceğiz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Bu tür maçlarda başarılı olduğumuzun son örneği Beşiktaş maçıydı. Elimizden geleni yaptığımızda nelerin olduğunu gördük. Bu da öyle bir maç olacak. Maçın sonuna kadar agresif olarak oynarsak iyi bir skorla ayrılabiliriz."