Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: İlk yarıyı son bölümdeki golü yemeden tamamlayabilirdik

Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarlara galibiyet armağan etmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını ifade etti.

İlk yarının son anlarında yedikleri golün maçın gidişatını etkilediğini belirten Eroğlu, "İlk yarıda bulduğumuz golden sonra biraz daha sakin kalabilsek, oyunu kontrol edebilsek daha başarılı olabilirdik. İlk yarıyı, son bölümdeki golü yemeden tamamlayabilirdik. O gol bizi olumsuz, rakibi olumlu etkiledi. Yemememiz gereken bir goldü, maçı orada bitirmemiz gerekiyordu." diye konuştu.

Devre arasında oyuncularını uyardığını aktaran Eroğlu, şöyle devam etti:

"İçeride oyuncularımızla yaptığımız konuşmada 'Enerjiyi yükseltelim, coşkuyu artırmamız gerekir' dedik. Ama bir türlü ikinci yarının başında oyuna giremedik. İkinci yarıya kötü başladık. Kalemizde golü de gördük. İlk yarı önde olduğumuz bölümde oyuncularım vakit geçirmeye çalışmadı, ikinci yarı ise maç oynanmadı. Oyunun sürekli durması, oyuncuların sürekli yerde yatması... Maalesef futbol böyle ülkemizde. Bunu bahane anlamında söylemiyorum. İki golü de bireysel hatalardan yedik. Kaybettik, üzgünüz. Özellikle ikinci yarı daha iyi oynamamız gerekiyordu."

Eroğlu, bu mağlubiyeti telafi etmeleri gerektiğini dile getirerek, "Serimiz bozuldu. Yeni bir seri başlatmalıyız. Deplasmana gideceğiz, iyi hazırlanacağız. Bu takım nasıl dört hafta kaybetmediyse, bundan sonra da bunu yapabilir." dedi.

Başkan değişikliği ve olağanüstü genel kurul kararının takımı nasıl etkilediğiyle ilgili soruya Eroğlu, "Biz, saha odaklıyız. Geçen hafta gittik, deplasmanda kazandık. O yönetimin kararı. Biz, saha içinde kalmaya çalışıyoruz. Oyuncularımla da yaptığım konuşmalarda 'Bizim işimiz sahada. Sahada başarılı olursak çok daha değerli olur' diye söylüyorum." yanıtını verdi.

Hüseyin Eroğlu, Henry Onyekuru'nun ne zaman tam hazır olacağıyla ilgili soru üzerine, "Süre veremeyiz. Zaten sakatlığı geçti. Gol lazım olduğu dakikalarda, ihtiyacımız olduğu zaman oyuna koyduk. Biraz oyun uzun topa da döndü. Topun bizde olduğu bölümü daha sakin oynayabilseydik, ondan da olumlu performans alırdık. Her oyuncu bize katkı sağlayacaktır. Ona bir zaman veremeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Hakem yönetimine ilişkin ise Eroğlu, "Daha iyi yönetebilirdi. Deneyimli bir hakem. Nasıl futbolcular bazen gününde olmuyorsa Halil (Umut Meler) hocanın da gününde olmadığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

