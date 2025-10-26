CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gençlerbirliği Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: İlk yarıyı son bölümdeki golü yemeden tamamlayabilirdik

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: İlk yarıyı son bölümdeki golü yemeden tamamlayabilirdik

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ikinci yarı istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 20:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: İlk yarıyı son bölümdeki golü yemeden tamamlayabilirdik

Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarlara galibiyet armağan etmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını ifade etti.

İlk yarının son anlarında yedikleri golün maçın gidişatını etkilediğini belirten Eroğlu, "İlk yarıda bulduğumuz golden sonra biraz daha sakin kalabilsek, oyunu kontrol edebilsek daha başarılı olabilirdik. İlk yarıyı, son bölümdeki golü yemeden tamamlayabilirdik. O gol bizi olumsuz, rakibi olumlu etkiledi. Yemememiz gereken bir goldü, maçı orada bitirmemiz gerekiyordu." diye konuştu.

Devre arasında oyuncularını uyardığını aktaran Eroğlu, şöyle devam etti:

"İçeride oyuncularımızla yaptığımız konuşmada 'Enerjiyi yükseltelim, coşkuyu artırmamız gerekir' dedik. Ama bir türlü ikinci yarının başında oyuna giremedik. İkinci yarıya kötü başladık. Kalemizde golü de gördük. İlk yarı önde olduğumuz bölümde oyuncularım vakit geçirmeye çalışmadı, ikinci yarı ise maç oynanmadı. Oyunun sürekli durması, oyuncuların sürekli yerde yatması... Maalesef futbol böyle ülkemizde. Bunu bahane anlamında söylemiyorum. İki golü de bireysel hatalardan yedik. Kaybettik, üzgünüz. Özellikle ikinci yarı daha iyi oynamamız gerekiyordu."

Eroğlu, bu mağlubiyeti telafi etmeleri gerektiğini dile getirerek, "Serimiz bozuldu. Yeni bir seri başlatmalıyız. Deplasmana gideceğiz, iyi hazırlanacağız. Bu takım nasıl dört hafta kaybetmediyse, bundan sonra da bunu yapabilir." dedi.

Başkan değişikliği ve olağanüstü genel kurul kararının takımı nasıl etkilediğiyle ilgili soruya Eroğlu, "Biz, saha odaklıyız. Geçen hafta gittik, deplasmanda kazandık. O yönetimin kararı. Biz, saha içinde kalmaya çalışıyoruz. Oyuncularımla da yaptığım konuşmalarda 'Bizim işimiz sahada. Sahada başarılı olursak çok daha değerli olur' diye söylüyorum." yanıtını verdi.

Hüseyin Eroğlu, Henry Onyekuru'nun ne zaman tam hazır olacağıyla ilgili soru üzerine, "Süre veremeyiz. Zaten sakatlığı geçti. Gol lazım olduğu dakikalarda, ihtiyacımız olduğu zaman oyuna koyduk. Biraz oyun uzun topa da döndü. Topun bizde olduğu bölümü daha sakin oynayabilseydik, ondan da olumlu performans alırdık. Her oyuncu bize katkı sağlayacaktır. Ona bir zaman veremeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Hakem yönetimine ilişkin ise Eroğlu, "Daha iyi yönetebilirdi. Deneyimli bir hakem. Nasıl futbolcular bazen gününde olmuyorsa Halil (Umut Meler) hocanın da gününde olmadığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kasımpaşa-Beşiktaş | CANLI
Penaltı VAR'dan iptal edildi!
DİĞER
Domenico Tedesco'nun Jhon Duran planı belli oldu! Derbi öncesi müjde...
Takvim Hüseyin Gün'ün ifadesine ulaştı: Casusluk dosyasında “Mamim” hattı! İmamoğlu görüşmesi ve gizli servis trafiği deşifre oldu
Okan Buruk: 2 kulvarda da iyi işler yapıyoruz!
Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen'den Okan Buruk'a övgü dolu sözler! Osimhen'den Okan Buruk'a övgü dolu sözler! 20:49
Penaltı VAR'dan iptal edildi! Penaltı VAR'dan iptal edildi! 20:42
Uçar: Bizim için çok zor bir maçtı Uçar: Bizim için çok zor bir maçtı 20:16
El Clasico'da zafer Arda Güler'li R. Madrid'in! El Clasico'da zafer Arda Güler'li R. Madrid'in! 20:21
Beşiktaş'ta El Bilal Toure korkuttu! Beşiktaş'ta El Bilal Toure korkuttu! 20:26
Hakem beyaz noktayı gösterdi! Hakem beyaz noktayı gösterdi! 20:41
Daha Eski
Icardi: G.Saray'daki hedefim... Icardi: G.Saray'daki hedefim... 19:19
F.Bahçe kafilesi Gaziantep'te F.Bahçe kafilesi Gaziantep'te 19:22
Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması! Sergen Yalçın'dan Rafa Silva açıklaması! 19:31
Okan Buruk: 2 kulvarda da iyi işler yapıyoruz! Okan Buruk: 2 kulvarda da iyi işler yapıyoruz! 19:44
Osimhen Buruk'u yakaladı Osimhen Buruk'u yakaladı 19:50
Lucas Claro ameliyat edildi Lucas Claro ameliyat edildi 19:52