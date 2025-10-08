Gençlerbirliği’nin yeni başkanı Mehmet Kaya oldu!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Osman Sungur’un görevi bırakmasıyla boşalan Gençlerbirliği Spor Kulübü başkanlık görevine, yönetim kurulunda yapılan oylama sonucu Mehmet Kaya seçildi. İşte detaylar...

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 19:58
Osman Sungur'un görevi bırakmasıyla boşalan Gençlerbirliği Spor Kulübü başkanlık görevine, yönetim kurulunda yapılan oylama sonucu Mehmet Kaya seçildi.

Gençlerbirliği'nde sağlık ve kişisel sebeplerden dolayı başkanlık görevini bırakan Osman Sungur'un yerine yeni başkan Mehmet Kaya oldu. Gençlerbirliği'nin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında, Mehmet Kaya oy birliğiyle kulübün 29'uncu başkanı olarak seçildi.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz Yönetim Kurulu'nun 8 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında Mehmet Kaya, Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 29. Başkanı olarak oy birliğiyle seçilmiştir.

Sayın Mehmet Kaya'ya görevinde başarılar diliyoruz.

Cumhuriyetimizin 102 yıllık çınarı Gençlerbirliği, Sayın Mehmet Kaya başkanlığında köklü tarihine yakışır yönetim anlayışıyla yoluna devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

