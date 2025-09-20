CANLI | Gençlerbirliği- İkas Eyüpspor maçı hangi kanalda? Gençlerbirliği Eyüpspor maçı HD, donmadan izleme linki!

Gençlerbirliği - İkas Eyüpspor maçı öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, alınacak puanlar ligdeki sıralamayı doğrudan etkileyecek. TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak olan bu mücadele, Süper Lig 6. haftasının öne çıkan karşılaşmalarından biri olacak. Özellikle Eyüpspor'un liderlik hedefi ve Gençlerbirliği'nin evinde kazanma arzusu karşılaşmayı daha da kritik hale getiriyor. "Gençlerbirliği - Eyüpspor maçı canlı izle" aramaları, maç saati yaklaştıkça artış gösteriyor. İşte maçla ilgili tüm detaylar...

Gençlerbirliği-İkas Eyüpspor maçını takip etmek için tıklayınız.

GENÇLERBİRLİĞİ-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 17:00'da başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beINSPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Müsabakada Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak.

Maça Doğru! 👊 ikas Eyüpspor'umuz, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın saat 17.00'de Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.#GBvEYP pic.twitter.com/BuxT0qmD7Q — ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) September 19, 2025

MUHTEMEL 11'LER Gençlerbirliği: Erhan, Pereira, Thalisson, D. Goutas, Hanousek, Zuzek, Oğulcan, Göktan, Koita, Csoboth, Niang

İkas Eyüpspor: Felipe, Robin, Claro, Mujakic, Umut, Yalçın, Kerem Demirbay, Serdar, Seşlar, Ampem, Draguş

GENÇLERBİRLİĞİ-EYÜPSPOR MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN