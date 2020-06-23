Genç Arda’da korkulan olmadı - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gençlerbirliği Genç Arda’da korkulan olmadı

Genç Arda’da korkulan olmadı

Genç Arda’da korkulan olmadı

, maçında sakatlanan 'ın durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

, maçında sakatlanan 'ın durumuna ilişkin açıklamada bulundu. 21 yaşındaki futbolcunun sol ayak 5. tarak kemiğine yapışan tendonunda gerilme ve ödem tespit edildiği, daha önce aynı kemikte yaşanan kırıkla ilgili ciddi bir problem olmadığı bildirildi.
  1. 23.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Genç Arda’da korkulan olmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA