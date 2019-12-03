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03 Aralık 2019, Salı
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maçının taktiğini çalıştı

Gençlerbirliği Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı

, 'in 14. haftasında 6 Aralık Cuma günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-siyahlı ekip, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde taktik ağırlık bir çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı. Başkent ekibi, yaklaşık 1,5 saat süren idmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı.

  1. 03.12.2019
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