Gençlerbirliği Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında 6 Aralık Cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-siyahlı ekip, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde taktik ağırlık bir çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı. Başkent ekibi, yaklaşık 1,5 saat süren idmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı.
- 03.12.2019
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Girdi ve kart gördü
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ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
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vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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