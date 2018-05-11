Gençlerbirliği'nin rakibi Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig'de onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda zor günler geçiren Gençlerbirliği, 33. hafta maçında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Kart cezalı futbolcusu bulunmayan başkent ekibinde tedavilerine devam edilen Dialo Guidileye, Aleksandar Scekic, Jailton Paraiba, Florentin Pogba ve Deniz Yılmaz, Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.
Ligde 33. haftaya Gençlerbirliği 30 puanla 17., Kasımpaşa ise 43 puanla 9. sırada girdi.
Gençlerbirliği'nin yarınki maçta puan kaybetmesi durumunda ligden düşmesi kesinleşecek. Başkent ekibinin, müsabakadan 3 puanla ayrılsa bile, üstündeki takımların alacağı sonuçlara göre son hafta öncesi yine lige veda etme olasılığı bulunuyor.
- 11.5.2018 11:08
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Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'ndan flaş Akhisarspor-Fenerbahçe paylaşımı: "Demek kimsenin kafası gözü yarılmayınca böyle oluyor"
Toplam 17
Yorum
kartal Aslında Fenerbahçe kupayı alabilir di. Ama Akhisar sahaya çıktı. Akhisar sahaya çıkmamış olsa kupayı alabilirdi ,evet alabilirdi ,yaaaa
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Mustafa Yumlu: "Fenerbahçe'den Allah razı olsun"
Toplam 11
Yorum
aziz yıldırım ne koymuş lafı be
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Mustafa Yumlu: "Fenerbahçe'den Allah razı olsun"
Toplam 11
Yorum
GÜVEN TAM TEBRİKLER EFSANE. İNŞALLAH HOCALIKTA DA EFSANE OLACAKSIN. İLKİ BU OLDU. BAŞARILARIN DAİM OLSUN, OLUR İNŞALLAH. GÜVEN TAM
Gençlerbirliği'nin rakibi Kasımpaşa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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