Gençlerbirliği'nin rakibi Kasımpaşa – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    'nin rakibi

    Gençlerbirliği'nin rakibi Kasımpaşa

    'de onursal başkanı merhum 'ın adının verildiği sezonda zor günler geçiren , 33. hafta maçında yarın 'ya konuk olacak.

    Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

    Kart cezalı futbolcusu bulunmayan başkent ekibinde tedavilerine devam edilen Dialo Guidileye, Aleksandar Scekic, Jailton Paraiba, Florentin Pogba ve , Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.

    Ligde 33. haftaya 30 puanla 17., Kasımpaşa ise 43 puanla 9. sırada girdi.

    Gençlerbirliği'nin yarınki maçta puan kaybetmesi durumunda ligden düşmesi kesinleşecek. Başkent ekibinin, müsabakadan 3 puanla ayrılsa bile, üstündeki takımların alacağı sonuçlara göre son hafta öncesi yine lige veda etme olasılığı bulunuyor.

    1. 11.5.2018 11:08
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