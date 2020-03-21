Gaziantep FK'de izin uzatıldı

Gaziantep FK'de Süper Lig maçlarının ertelenmesi kararı sonrası verilen 3 günlük izin, uzatıldı.

Kırmızı-siyahlı takımın, 26 Mart Perşembe günü yeniden tesislerde toplanıp, belirlenecek fikstüre göre çalışmalarına başlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Profesyonel futbol takımı oyuncu, personel ve teknik heyetinin, bu bir haftalık izole süresi içerisinde şehrimizi ve ülkemizi terk etmemeleri konusunda yönetim kurulumuzda alınan karar, kendilerine iletilmiştir. Futbolcularımız, bireysel çalışmalarına evlerinde devam edeceklerdir." ifadeleri kullanıldı.