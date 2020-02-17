Gaziantep FK üst üste 2 penaltı kaçırdı Sumudica çıldırdı!

Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü ve Çaykur Rizespor takımlarının karşı karşıya geldiği maçta eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Gaziantep'in 28 yaşındaki futbolcusu Muhammet Demir üst üste 2 penaltı atışını kaçırdı.

Gaziantep'te Muhammet Demir, 57. ve 62. dakikalarda penaltı atışından yararlanamadı.

SUMUDICA ÇILDIRDI!

2. penaltıyı başkasının atması için uzun süre uyarıda bulunan Sumudica, penaltının kaçmasının ardından sinirlenerek soyunma odasına doğru gitti ve sonrasında geri döndü. Üst üste 2 penaltı atışından yararlanamayan Muhammet'e tribünler de tepki gösterdi.

4 DAKİKA SONRA OYUNDAN ALINDI

Gaziantep FK'da 62. dakikada kaçırdığı ikinci penaltıdan sonra 4 dakika sonra Sumudica tarafından Muhammet Demir oyundan çıkarıldı.

66'da oyundan alınan Muhammet Demir bu kararı beğenmedi. Gaziantep tribünleri de oyundan çıkan Muhammet'e tepki gösterirken, takım arkadaşları ve teknik heyet taraftardan futbolcuyu alkışlamalarını istedi.