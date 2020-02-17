Emre Bol: Bu sezon zorlu değil ama kollu geçiyor
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Süper Lig'in gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Fatih Hocanın da bir açıklaması var, ''bu sezon zorlu geçecek'' diye bir tweet atmıştı, ben Fatih Hoca'nın attığı tweet'i biraz değiştiriyorum. Bu sezon 'zorlu' değil, biraz 'kollu' geçmeye başladı." ifadelerini kullandı.
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