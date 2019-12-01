Gazişehir Gaziantep-Yukatel Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak. Gazişehir Gaziantep 16 puanla 11. sırada bulunurken, Denizlispor ise 14 puanla 13. sırada bulunuyor. Hızlı olması beklenen mücadelede iki takım da alt sıralardan kurtulmak için sahaya çıkacak. Peki Gazişehir Gaziantep FK - Yukatel Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın CANLI anlatımı ve maçla ilgili ayrıntılar fotomac.com.tr'de...
Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. İki takım da geride kalan 12 haftada 4 galibiyet aldı.
Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak ve karşılaşma beIN SPORTS HD 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maçta Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Samet Çiçek yapacak.
GAZİANTEP FK - DENİZLİSPOR MUHTEMEL 11'LER:
Gazişehir Gaziantep: Günay - Olkowski, Kana Biyik, Tosca, Ndgueira, Diarra, Chibsah, Oğuz, Güray, Twumasi, Kayode
Denizlispor: Stachowiak - Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Sacko, Sackey, Aissaiti, Barrow, Olcay, Rodallega
Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Morais, Mehmet Erdem Uğurlu, Abdul Tetteh, Muhammet Demir ve Muğdat Çelik forma giyemeyecekken; konuk ekipte sakatlığı bulunan Mbamba ve sarı kart cezalısı Murawski forma giyemeyecek. Zeki Yavru'nun ise durumu belirsizliğini koruyor...
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