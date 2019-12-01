Gazişehir Gaziantep-Yukatel Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. İki takım da geride kalan 12 haftada 4 galibiyet aldı.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak mücadele saat 14.00'te başlayacak ve karşılaşma beIN SPORTS HD 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maçta Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Samet Çiçek yapacak.

GAZİANTEP FK - DENİZLİSPOR MUHTEMEL 11'LER:

Gazişehir Gaziantep: Günay - Olkowski, Kana Biyik, Tosca, Ndgueira, Diarra, Chibsah, Oğuz, Güray, Twumasi, Kayode

Denizlispor: Stachowiak - Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Sacko, Sackey, Aissaiti, Barrow, Olcay, Rodallega



Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Morais, Mehmet Erdem Uğurlu, Abdul Tetteh, Muhammet Demir ve Muğdat Çelik forma giyemeyecekken; konuk ekipte sakatlığı bulunan Mbamba ve sarı kart cezalısı Murawski forma giyemeyecek. Zeki Yavru'nun ise durumu belirsizliğini koruyor...

