Hekimoğlu Antep’e

Gaziantep FK, Beşiktaş altyapısında yetişen genç santrfor Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu transfer listesine aldı. Kulüp yönetimi, 19 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Beşiktaş ile temasa geçti. Siyah-beyazlılar, genç oyuncunun kiralık olarak gitmesine sıcak bakıyor. Hekimoğlu, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 21 maça çıktı. 469 dakika süre alan 1.86 cm boyundaki santrfor, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Gaziantep FK, Beşiktaş altyapısında yetişen genç santrfor Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu transfer listesine aldı. Kulüp yönetimi, 19 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Beşiktaş ile temasa geçti. Siyah-beyazlılar, genç oyuncunun kiralık olarak gitmesine sıcak bakıyor. Hekimoğlu, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 21 maça çıktı. 469 dakika süre alan 1.86 cm boyundaki santrfor, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.