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Haberler Gaziantep FK Hekimoğlu Antep’e

Hekimoğlu Antep’e

Gaziantep FK, Beşiktaş altyapısında yetişen genç santrfor Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu transfer listesine aldı. Kulüp yönetimi, 19 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Beşiktaş ile temasa geçti. Siyah-beyazlılar, genç oyuncunun kiralık olarak gitmesine sıcak bakıyor. Hekimoğlu, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 21 maça çıktı. 469 dakika süre alan 1.86 cm boyundaki santrfor, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Hekimoğlu Antep’e
Gaziantep FK, Beşiktaş altyapısında yetişen genç santrfor Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu transfer listesine aldı. Kulüp yönetimi, 19 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için Beşiktaş ile temasa geçti. Siyah-beyazlılar, genç oyuncunun kiralık olarak gitmesine sıcak bakıyor. Hekimoğlu, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 21 maça çıktı. 469 dakika süre alan 1.86 cm boyundaki santrfor, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.
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