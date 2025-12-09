CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK deplasmanda 6 maçtır kaybetmiyor!

Gaziantep FK deplasmanda 6 maçtır kaybetmiyor!

Gaziantep FK, deplasmanda 6 maçtır kaybetmiyor; Bayo son 4 maçta 5 golle yıldızlaştı. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 14:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK deplasmanda 6 maçtır kaybetmiyor!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, deplasmanda oynadığı son 6 maçını da kaybetmedi. Ligin ikinci haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep ekibi, devam eden haftalarda dış sahada Kasımpaşa'yı 3-2, Fatih Karagümrük'ü 2-0, Zecorner Kayserispor'u 3-0 yendi, Trabzonspor ile 1-1, ve Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

8 Aralık'ta, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde çıktığı son 6 dış saha karşılaşmasından puan almayı başardı.

BAYO SON 4 KARŞILAŞMADA 5 GOL ATTI

Gaziantep ekibinin sezon başında Lille'den kiraladığı Muhammed Bayo, takımını gol yollarında sırtlamaya devam ediyor. 8 Aralık'ta Beşiktaş karşısında 2 gol atan ve ligdeki gol sayısını 6'ya çıkaran Gineli santrafor, son 4 karşılaşmada 5 gol atmayı başardı.

Takımın en çok gol atan oyuncusu olan Bayo, Zecorner Kayserispor ağlarını 2, Çaykur Rizespor ve Hesap.com Antalyaspor filelerini de birer kez havalandırdı.

KALECİ ZAFER GÖRGEN KURTARIŞLARIYLA DİKKATİ ÇEKTİ

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan kiralanan kaleci Zafer Görgen, Beşiktaş karşısında yaptığı 11 kurtarışla dikkati çekti. Bu sezon 6 karşılaşmada forma giyen 25 yaşındaki kaleci, kalesinde 9 gole engel olamadı.

TFF Başkanı'ndan G.Saray-Samsunspor maçı yorumu!
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
CANLI | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: “İnsanlık için güçlü Türkiye"
TFF Başkanı'ndan derbi yorumu!
F.Bahçe'de sol stoper hedefi: Tedesco onu istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı Hakan Kutlu ile yollar ayrıldı 13:48
G.Saray'dan dikkat çeken paylaşım! TFF Başkanı... G.Saray'dan dikkat çeken paylaşım! TFF Başkanı... 13:14
TFF Başkanı'ndan G.Saray-Samsunspor maçı yorumu! TFF Başkanı'ndan G.Saray-Samsunspor maçı yorumu! 12:48
27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi 27 futbolcu daha PFDK'ya sevk edildi 12:31
TFF Başkanı'ndan Başkan Erdoğan'a teşekkür! TFF Başkanı'ndan Başkan Erdoğan'a teşekkür! 12:24
CANLI | Monaco-Galatasaray maçı bilgileri! CANLI | Monaco-Galatasaray maçı bilgileri! 12:18
Daha Eski
Beşiktaş’ta savunma krizi! Beşiktaş’ta savunma krizi! 12:18
Kadın milli atletler Portekiz'de rekor arıyor! Kadın milli atletler Portekiz'de rekor arıyor! 12:10
Barcelona-Eintracht Frankfurt maçı bilgileri! Barcelona-Eintracht Frankfurt maçı bilgileri! 12:02
TFF Başkanı'ndan derbi yorumu! TFF Başkanı'ndan derbi yorumu! 12:01
Onuachu maçı savunmada kurtardı! Onuachu maçı savunmada kurtardı! 12:00
22 hakem daha PFDK'da! 22 hakem daha PFDK'da! 11:57