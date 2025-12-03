CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK, Yalova FK 77 maçının hazırlıklarını tamamladı!

Gaziantep FK, Yalova FK 77 maçının hazırlıklarını tamamladı!

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 4 Aralık’ta deplasmanda Yalova FK 77 ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 14:54 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 15:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK, Yalova FK 77 maçının hazırlıklarını tamamladı!

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Yalova FK 77 ile 4 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmaları ile devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmanı takip eden kulüp başkanı Memik Yılmaz, teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme! Lewandowski…
Esenler Erokspor-Fatih Karagümrük | CANLI
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Allah'ın izni milletin duasıyla bu sefer başaracağız"
G.Saray'a Osimhen müjdesi! Afrika Kupası...
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Ara transferde geri dönüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme! Lewandowski… F.Bahçelileri heyecanlandıran gelişme! Lewandowski… 15:02
İşte Kazımcan'a yabancı madde atan taraftarın cezası! İşte Kazımcan'a yabancı madde atan taraftarın cezası! 14:58
Haaland rekoru kırdı! Haaland rekoru kırdı! 14:54
Napoli-Cagliari maçı detayları Napoli-Cagliari maçı detayları 14:38
Türkiye Motosurf’te dünya ilk 10’da! Türkiye Motosurf’te dünya ilk 10’da! 14:32
G.Saray'ın Samsunspor mesaisi başladı G.Saray'ın Samsunspor mesaisi başladı 14:21
Daha Eski
Eray Şamdan dünya şampiyonu oldu! Eray Şamdan dünya şampiyonu oldu! 14:20
Kadın hentbolu ikinci altınını aldı! Kadın hentbolu ikinci altınını aldı! 14:03
Atalanta-Genoa maçı detayları Atalanta-Genoa maçı detayları 13:55
G.Saray'a Osimhen müjdesi! Afrika Kupası... G.Saray'a Osimhen müjdesi! Afrika Kupası... 13:25
Faruk Karadoğan vefat etti Faruk Karadoğan vefat etti 13:22
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Göztepe maçı detayları Beyoğlu Yeni Çarşı Spor-Göztepe maçı detayları 13:20