Gaziantep FK, Yalova FK 77 maçının hazırlıklarını tamamladı!

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Yalova FK 77 ile 4 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmaları ile devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmanı takip eden kulüp başkanı Memik Yılmaz, teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.