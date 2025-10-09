En hırçın Gaziantep FK

Süper Lig'in ilk 8 haftasında en hırçın takım Gaziantep FK oldu. Gaziantep ekibinin futbolcuları 28 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Gaziantep FK'yi, 24 sarı kartla Kayserispor, 22 sarı kart ve 2 direkt kırmızı kartla Kocaelispor, 21'er sarı kartla da Çaykur Rizespor ile Eyüpspor takip etti.
