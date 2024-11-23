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Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK - RAMS Başakşehir maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Gaziantep FK - RAMS Başakşehir maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geliyor. Antep'te oynanan bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 16:00
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Gaziantep FK - RAMS Başakşehir maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 13. haftasında Gaziantep FK, evinde RAMS Başakşehir'i ağırlıyor.

İki takım da mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:

Gaziantep FK: Dioudis, M'Bakata, Arda, Ertuğrul, Mustafa, Kozlowski, Ndiaye, Maxim, Sorescu, Lungoyi, Halil.

RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Ömer Faruk, Berkay, Serdar, Piatek.

GAZİANTEP FK - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - RAMS Başakşehir maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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