Gaziantep FK - RAMS Başakşehir maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 13. haftasında Gaziantep FK, evinde RAMS Başakşehir'i ağırlıyor.
İki takım da mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor.
Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
GAZİANTEP FK - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:
Gaziantep FK: Dioudis, M'Bakata, Arda, Ertuğrul, Mustafa, Kozlowski, Ndiaye, Maxim, Sorescu, Lungoyi, Halil.
RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Ömer Faruk, Berkay, Serdar, Piatek.
GAZİANTEP FK - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - RAMS Başakşehir maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.