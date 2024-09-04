Juventus'tan Gaziantep FK'ya transfer! Christopher Lungoyi...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İtalya'nın Juventus Next Gen takımında forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Lungoyi'nin, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı imza töreniyle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Christopher Lungoyi'ye 'kulübümüze hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
✍️ Yeni transferimiz Christopher Lungoyi, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. https://t.co/A5AyvPB9bx pic.twitter.com/xM1xAcSuyO— Gaziantep FK (@GaziantepFK) September 4, 2024