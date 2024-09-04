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Juventus'tan Gaziantep FK'ya transfer! Christopher Lungoyi...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kanat oyuncusu Christopher Lungoyi'yi kadrosuna kattı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 13:33
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Juventus'tan Gaziantep FK'ya transfer! Christopher Lungoyi...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İtalya'nın Juventus Next Gen takımında forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Lungoyi'nin, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katıldığı imza töreniyle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtilerek, "Christopher Lungoyi'ye 'kulübümüze hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

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