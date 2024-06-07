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Gaziantep FK'de 13 futbolcunun sözleşmesi bitti

Trendyol Süper Lig'e geçen sezonun son haftalarında aldığı galibiyetlerle "tutunmayı" başaran Gaziantep FK'de 13 oyuncunun sözleşmesi sona erdi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 11:17
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Gaziantep FK'de 13 futbolcunun sözleşmesi bitti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de 13 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Ligde 2023-2024 sezonunu 44 puanla 11. sırada tamamlayan ve inişli çıkışlı grafiğiyle taraftarını üzen Gaziantep ekibi, son haftalarda aldığı galibiyetlerle küme düşme hattından çıkarak ligde kalmayı başardı.

Gaziantep FK'de 5'i kiralık 13 futbolcusunun sözleşme süreleri dolarken bu isimlerin arasında takımın önemli oyuncuları da yer alıyor.

KAPTAN PAPY DJILOBODJI

Gaziantep FK'ye 2019'da 3 yıllığına imza atan Senegalli savunma oyuncusu Papy Djilobodji'nin kontratı 27 Mayıs 2021'de bu sezon sonuna kadar uzatıldı.

Gaziantep ekibinin formasını 5 sezon giyen Djilobodji, kırmızı siyahlı takıma kaptanlık da yapıyordu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında Gaziantep FK'nin ligden çekilmesiyle Djilobodji'nin bonservisi, Kasımpaşa'ya sezon sonuna kadar kiralandı.

İngiltere ekibi Chelsea'de bir dönem oynayan Djilobodji, Senegal Milli Takımı formasını da 14 kez giydi.

Kırmızı siyahlı formayla 153 maça çıkan 36 yaşındaki Djilobodji, 17 gol ve 6 asistle takımına katkı sundu.

EN ÇOK GOL ATAN DRAGUS

Teknik direktör Sumudica'nın isteği doğrultusunda Belçika Ligi takımlarından Standard Liege'den sezon sonuna kiralanan Denis Dragus istikrarlı bir sezon geçirdi.

Ligde 32 maçta görev alan 24 yaşındaki Rumen forvet, attığı attığı 14 golle takımının en skorer oyuncusu oldu.

Ayrıca Dragus'un gol attığı maçlarda Gaziantep FK, sadece Trabzonspor'a karşı mağlubiyet yaşadı.

EN İSTİKRARLI KALECİ NİTA

Kırmızı-siyahlı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda sezonun 4. haftasında Sparta Prag'dan kaleci Nita'yı sezon sonuna kadar kadroya dahil etti.

Ligin 5. haftasında kaleyi devralan Rumen file bekçisi, devam eden tüm haftalarda 90 dakika sahada kalarak takımın en istikrarlısı olmayı başardı.

Kalesinde 34 maçta 47 gole engel olamayan 36 yaşındaki oyuncu, 9 karşılaşmada gol yemedi.

Gaziantep FK'de sözleşmesi biten diğer futbolcuların geçen sezonki istatistikleri şöyle:

İSİM MAÇ DAKİKA GOL ASİST YAŞ
Lazar Markovic 30 1.544 3 5 30
Bryan Acosta 1 40 0 0 30
Jamiro Monterio 13 740 1 2 30
Aliou Badji* 14 324 1 0 26
Deian Sorescu* 16 1.070 4 2 26
Marko Jevtovic 30 1.715 3 0 30
Ogün Özçiçek* 29 1.999 3 3 25
Nicolas N'Koulou 32 2.841 2 1 34
Batuhan Şen* 4 360 0 0 25
Junior Morais 15 1.318 0 0 37

Not: (*) Kiralık olarak sezon başında takıma dahil olanlar.

Kaynak: AA

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