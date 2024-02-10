Monteiro Gaziantep’te

Sumudica'nın raporuyla hareket eden Gaziantep FK, orta sahaya Jamiro Monteiro takviyesini yaptı. Kırmızı-siyahlılar, Yeşil Burun Adalı oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak ABD'de San Jose Earthquakes forması giyen 30 yaşındaki oyuncu; Fransa'da FC Metz, Hollanda'da Heracles Almelo ile Cambuur ve ABD'de Philadelphia Union'da görev yaptı. Kariyerinde 276 maça çıkarken; 32 gol ve 39 asistlik performansıyla dikkat çekti. Milli Takım formasını da 37 kez giyen Monteiro, rakip ağları 4 defa havalandırdı.