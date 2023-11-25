Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Takım olarak kötüydük

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Takım olarak kötüydük

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, takım olarak kötü oynadıklarını söyledi.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 19:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Takım olarak kötüydük

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça kötü başladıklarını ifade etti.

Maça motive olamadıklarını dile getiren Sumudica, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok kötü oynadığımız bir maçtı. Pozisyona giremediğimiz bir maçtı. Normalde evimizde çok pozisyona giren ve rahat gol atan bir takımız. Taktiksel olarak sıkışık bir maçtı. Eğer sorsaydınız rakip takım maçtan önce beraberliği kabul ederdi. Biz ayrıca bugün zamanı da iyi kullanamadık. Rakip çok iyi kullandı. Rakip sürekli yerdeydi. Biz onların oyununa geldik. Biraz zeki olsaydık ve onların oyununa uymasaydık zaman geçirme konusunda. Tabi bunlar bahane değildir. Biz daha bir şey başarmadık. Takımın bunun farkına varması lazım. Daha çok yolumuz var.

DİĞER
Şark Bülbülü'nün güzel Hatçe'si 68 yaşındaki Ayşen Cansev'in son hali "zalimsin zaman" dedirtti!
Başkan Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'nda önemli açıklamalar
Erman Toroğlu: "O iyi oynarsa..."
Galatasaray gole yaklaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ankaragücü Antep'ten 3 puanla döndü!
G.Antep seri aşkına
KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ - Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (25 Kasım 2023)
BEYKOZ SU KESİNTİSİ - Beykoz'da sular ne zaman gelecek? (25 Kasım 2023)
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN 2023? | Kış lastiği hangi ayda takılır? Erken takılır mı?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erman Toroğlu: "O iyi oynarsa..." Erman Toroğlu: "O iyi oynarsa..." 20:15
Newcastle evinde Chelsea'ye acımadı! Newcastle evinde Chelsea'ye acımadı! 19:58
Abu Dabi'de pole pozisyonu Verstappen'in! Abu Dabi'de pole pozisyonu Verstappen'in! 19:38
Hakan Keleş: Oyuncularım inanılmaz şekilde istekliydi Hakan Keleş: Oyuncularım inanılmaz şekilde istekliydi 19:37
Dortmund'dan harika geri dönüş! Dortmund'dan harika geri dönüş! 19:34
Galatasaray gole yaklaştı! Galatasaray gole yaklaştı! 19:18
Daha Eski
Kemal Özdeş: Yanlış bir oyun oynadık Kemal Özdeş: Yanlış bir oyun oynadık 19:14
Boluspor İstanbul'da kazandı! Boluspor İstanbul'da kazandı! 18:57
Buruk: Abdülkerim dünkü idmanda... Buruk: Abdülkerim dünkü idmanda... 18:35
Ankaragücü Antep'ten 3 puanla döndü! Ankaragücü Antep'ten 3 puanla döndü! 18:03
G.Saray'ın Alanyaspor maçı 11'i belli oldu G.Saray'ın Alanyaspor maçı 11'i belli oldu 18:03
Dev maçta kazanan çıkmadı! Dev maçta kazanan çıkmadı! 17:26