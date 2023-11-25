Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Takım olarak kötüydük

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça kötü başladıklarını ifade etti.

Maça motive olamadıklarını dile getiren Sumudica, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok kötü oynadığımız bir maçtı. Pozisyona giremediğimiz bir maçtı. Normalde evimizde çok pozisyona giren ve rahat gol atan bir takımız. Taktiksel olarak sıkışık bir maçtı. Eğer sorsaydınız rakip takım maçtan önce beraberliği kabul ederdi. Biz ayrıca bugün zamanı da iyi kullanamadık. Rakip çok iyi kullandı. Rakip sürekli yerdeydi. Biz onların oyununa geldik. Biraz zeki olsaydık ve onların oyununa uymasaydık zaman geçirme konusunda. Tabi bunlar bahane değildir. Biz daha bir şey başarmadık. Takımın bunun farkına varması lazım. Daha çok yolumuz var.