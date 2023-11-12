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Gaziantep yıktı geçti

Kırmızı-siyahlılar, Çaykur Rize’nin ardından Alanyaspor’u da devirdi. Maxim, Draguş ve Riascos’un golleriyle zafere uzandı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Gaziantep yıktı geçti

Marius Sumudica ile çıkışa geçen Gaziantep FK, Alanyaspor deplasmanından da 3 puanla döndü. Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u deviren kırmızı- siyahlılar, Alanyaspor karşısında 3 puanı 3 golle aldı. 45+8'de Maxim'in penaltı golüyle öne geçen Gaziantep FK, 45+10'da Draguş'la soyunma odasına 2-0 önde girdi. Son sözü ise 90+5'te Riascos söyledi. 3-0 kazanan kırmızı-siyahlılar, puanını 15'e çıkartmayı başardı. 4 haftadır sahadan yenilgiyle ayrılan Alanyaspor ise 10 puanda kalarak taraftarını üzdü.

GABRİEL: DEVAM EDECEĞİZ

Kırmızı kart cezalısı Sumudica'nın yerine görev yapan Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel, "Romence bir sözümüz var bizim; 'Geldim, oynadım, üç puan aldım ve evime döndüm.' Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor" ifadeleriyle galibiyeti kutladı.

TEKKE: SORUMLU BENİM

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Kötü bir başlangıçtı kabul ediyorum, kötü bir oyun değildi. Mağlubiyet tamamı ile benim sorumluluğumda" dedi.

7 MAÇTA 5 GALİBİYET

12 haftada 5 galibiyete ulaşan Gaziantep, tamamını son 7 maçta aldı. Söz konusu süreçte 5 galibiyet ve 2 yenilgi elde ettiler.

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Gaziantep'in Rumen yıldızı Draguş, Alanyaspor'u da boş geçmedi. 24 yaşındaki forvet, Süper Lig'de 8 karşılaşmada 4 gole ulaştı.

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