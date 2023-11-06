Gaziantep FK 2 - 0 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor, Kalyon Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Karşılaşmanın 20. dakikasında Gaziantep FK penaltı kazandı. Atışı kullanan Alexandru Maxim, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
İlk yarıyı 1-0 önde kapatan ev sahibi ekip, 50. dakikada Dragus ile farkı ikiye çıkardı.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, 57. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gaziantep FK, karşılaşmayı 2-0 kazanarak puanını 12'ye yükseltti. Ligde üst üste ikinci mağlubiyetini alan Çaykur Rizespor ise 14 puanda kaldı.