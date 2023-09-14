Dragus Antep'te

Teknik direktörlüğe Erdal Güneş'in yerine Marius Sumudica'yı getiren Gaziantep FK, Rumen hocanın etkisiyle Romanya pazarında kolları sıvadı. Kırmızı-siyahlılar, transferin bitimine 1 gün kala Belçika ekibi Standard Liege'den Rumen forvet Denis Dragus'u 1 yıllığına kiraladı. Bu sezon Standard'da 6 maçta 1 gol atan 1.85 boyundaki, 24 yaşındaki Dragus, geçtiğimiz sezon Standard Liege ve kiralık olarak forma giydiği, İtalya Serie A'ya bu sezon yükselen Genoa'da toplam 26 karşılaşmada 4 kez ağları havalandırmayı başardı. 5 kez de Romanya Milli Takımı'nda boy gösteren genç hücumcu, 2 gol kaydetti.

SIRADA COMPAGNO VAR

Kırmızı-siyahlıların Steaua Bükreş'ten İtalyan golcü Andrea Compagno'yla da anlaştığı öğrenildi. Kariyerinde Pinerolo, Argentina, Borgosesia, Nuorese, Tre Fiori, Universitatea Craiova ve Steaua Bükreş takımları bulunan 27 yaşındaki 1.95'lik dev santrfor, bu sezon Rumen ekibinde sahaya çıktığı 10 maçta 603 dakika oyunda kaldı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Yıldız golcü, geçen sezon başında transfer olduğu Rumen devinde forma giydiği 39 karşılaşmada attığı 21 golle, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.