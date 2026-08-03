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Haberler Galatasaray Yıldız yağmuru

Yıldız yağmuru

Galatasaray'da Barış Alper'in olası ayrılığına karşı bütün planlar hazırlandı. Yerli kontenjanını Frankfurt'un milli yıldızı Can Uzun ile dolduracak olan sarı-kırmızılılar, kanat bölgesini ise AC Milan'ın Portekizlisi Rafael Leao ile tamamlayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Yıldız yağmuru

Ağustos ayına kadar transfer dönemini sadece Lesley Ugochukwu ile geçiren sarı-kırmızılılar, ilerleyen dönemde yıldızları tek tek İstanbul'a getirecek. Önceliğini 10 numara transferine veren G.Saray, bir de kanat bölgesine önemli bir katkı yapacak. Bu transferleri her türlü gerçekleştirecek olan yönetim, olası Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığında ise vites yükseltecek. İki dünya yıldızına parçalı formayı giydirecek olan Cimbom'da listedeki isimler de belli oldu. Frankfurt'un milli yıldızı Can Uzun ve Milan'ın Portekizli'si Rafael Leao için temaslar sürüyor.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ

Barış Alper'den 40 milyon euro seviyesinde bir gelir bekleyen yönetim, bu bedeli 20 yaşındaki Can Uzun için harcayacak ve yerli kontenjanında boşluk oluşmasına izin vermeyecek. Hem de takımı daha gençleştirmiş olacak. 10 numara transferine ayrılan bütçe ise Milan'dan ayrılmaya hazırlanan Rafael Leao için harcanacak. İtalyan ekibine doğrudan 45 milyon euro önerilip mutlu sona ulaşılacak. Böylece G.Saray bir taşla iki kuş vurmuş olacak ve kadrosunu güçlendirecek. Barış takımda kalsa bile bu iki isimden en az birinin alınması planlanıyor.

OKAN BURUK İKNA ETTİ

Çocukluk aşkı G.Saray forması giymek isteyen Can Uzun, iki kulübün anlaşmasını bekliyor. Teknik direktör Okan Buruk daha önce, oyuncunun babası ve kendisi ile görüntü görüşme gerçekleştirip takımda ne kadar çok istediğini anlattı. Can da bu ilgiye kayıtsız kalmadı ve seve seve parçalı formayı giyeceğini iletmişti.

FRANKFURT'UN İNADI KIRILIYOR

Galatasaray'da gündeme farklı isimlerin de gelmesiyle Alman ekibi Eintracht Frankfurt, 60 milyon euro'luk bonservis beklentisinde indirime gitmeye başladı. Türkiye'deki yabancı kuralı nedeniyle milli futbolcu Can Uzun için indirime gitmeye sıcak bakmayan Frankfurt, G.Saray'ın ısrarı ve alternatif isimlere yönelmesi ile beklentisini 45 milyona indirdi. G.Saray yönetimi ise transferi 30+5 milyon euro'ya bitirmek istiyor.

OPSİYON REDDEDİLDİ

Galatasaray yönetiminin Rafael Leao için yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifi reddedildi. Yönetimin 5 + 40 milyon euro'luk zorunlu olmayan bonservis teklifi geri çevrilirken, sarı-kırmızılılar oyuncu satışı gerçekleştirirse zorunlu opsiyonla bir kez daha kapıyı çalacak. Eğer Barış satılırsa doğrudan bonservis teklif edilecek.

FIRSAT TRANSFERİ OLACAK

Geçen sezon da Milan ile sorunlar yaşayan ve transferi gündeme gelen Leao için İtalyan ekibi 90 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisine girmişti. Ancak oyuncunun ayrılığı kafasına koyması nedeniyle İtalyan ekibi beklentisini 50 milyon euro seviyesine çekti. G.Saray yönetimi de bu durumu önemli bir fırsat olarak görüyor ve ağustos ayında temaslarını sıklaştırmaya başladı.

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