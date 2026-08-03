Robbie Ure'ye hücum

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarına hız veren G.Saray, forvete genç bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Çok sayıda isimle temasta bulunan sarı-kırmızılılar, 23 yaş altında bir yabancı getirmek istiyor. 10+4 yabancı kuralı nedeniyle kontenjanını doldurmak üzere olan Cimbom, +4'lük kısmı kapsayan 23 yaş altındaki yabancılarla yakından ilgileniyor. Bu ismin ise İsveç'te ortaya çıktı.

AYRILMAK İSTİYOR

The Sun gazetesinin haberine göre, forvete genç bir takviye yapmaya hazırlanan G.Saray, Sirius'un 22 yaşındaki golcüsü Robbie Ure ile ilgileniyor. Ukrayna asıllı İskoç futbolcuyu bonservisiyle almak isteyen G.Saray, birçok Avrupa takımıyla yarışıyor. 14 maçta 15 gol atan Ure'nin piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Kariyerine büyük bir takımda devam etmek isteyen genç oyuncunun ayrılmak istediği belirtildi.

HARİKA SEZON GEÇİRİYOR

Her geçen gün formunu daha da yukarıya taşımaya başlayan Ure özellikle son maçlarda harikalar yaratıyor. İsveç'te sezon devam ederken, 22 yaşındaki futbolcu çıktığı son 5 lig maçında tam 10 gole imzasını atarak formunun zirvesinde olduğunu gösterdi. Ure bu sezon takımının en kilit oyuncusu olarak dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

İKİ AYAĞINI DA KULLANIYOR

Robbie Ure uzun boyunun avantajıyla hava toplarında etkili bir oyuncu. Ancak yerden de çok başarılı ve ayaklarına hakim bir futbolcu. Uzun boyuna karşın top kontrolü ve hakimiyeti üst düzey bir isim olan Ure, her iki ayağını da etkili bir şekilde kullanabiliyor. Savunma arkasına da koşular yapan İskoç futbolcu, bir forvette olması gereken bütün özellikleri taşıyor.