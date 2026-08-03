CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Robbie Ure'ye hücum

Robbie Ure'ye hücum

İngiltere’de yayın yapan The Sun gazetesinin haberine göre, forvete takviye yapmaya hazırlanan G.Saray, İsveç ekibi Sirius’un 22 yaşındaki golcüsü Robbie Ure ile ilgileniyor. İki takım arasında temas başlayacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Robbie Ure'ye hücum

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarına hız veren G.Saray, forvete genç bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Çok sayıda isimle temasta bulunan sarı-kırmızılılar, 23 yaş altında bir yabancı getirmek istiyor. 10+4 yabancı kuralı nedeniyle kontenjanını doldurmak üzere olan Cimbom, +4'lük kısmı kapsayan 23 yaş altındaki yabancılarla yakından ilgileniyor. Bu ismin ise İsveç'te ortaya çıktı.

AYRILMAK İSTİYOR

The Sun gazetesinin haberine göre, forvete genç bir takviye yapmaya hazırlanan G.Saray, Sirius'un 22 yaşındaki golcüsü Robbie Ure ile ilgileniyor. Ukrayna asıllı İskoç futbolcuyu bonservisiyle almak isteyen G.Saray, birçok Avrupa takımıyla yarışıyor. 14 maçta 15 gol atan Ure'nin piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Kariyerine büyük bir takımda devam etmek isteyen genç oyuncunun ayrılmak istediği belirtildi.

HARİKA SEZON GEÇİRİYOR

Her geçen gün formunu daha da yukarıya taşımaya başlayan Ure özellikle son maçlarda harikalar yaratıyor. İsveç'te sezon devam ederken, 22 yaşındaki futbolcu çıktığı son 5 lig maçında tam 10 gole imzasını atarak formunun zirvesinde olduğunu gösterdi. Ure bu sezon takımının en kilit oyuncusu olarak dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

İKİ AYAĞINI DA KULLANIYOR

Robbie Ure uzun boyunun avantajıyla hava toplarında etkili bir oyuncu. Ancak yerden de çok başarılı ve ayaklarına hakim bir futbolcu. Uzun boyuna karşın top kontrolü ve hakimiyeti üst düzey bir isim olan Ure, her iki ayağını da etkili bir şekilde kullanabiliyor. Savunma arkasına da koşular yapan İskoç futbolcu, bir forvette olması gereken bütün özellikleri taşıyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'dan Rennes'in genç stoperine kanca!
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali!
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 40 şüpheli tutuklandı: Aralarında CHP'li Erdal Beşikçioğlu da var
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den stopere sürpriz hamle
Abdullah Kavukcu: Son sözümüzü söylemedik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdullah Kavukcu: Son sözümüzü söylemedik! Abdullah Kavukcu: Son sözümüzü söylemedik! 01:10
Abdullah Kavukcu: Son sözümüzü söylemedik! Abdullah Kavukcu: Son sözümüzü söylemedik! 01:10
Beşiktaş'ta Darwin Nunez heyecanı! Transfere onay verildi Beşiktaş'ta Darwin Nunez heyecanı! Transfere onay verildi 00:45
Beşiktaş'ta Darwin Nunez heyecanı! Transfere onay verildi Beşiktaş'ta Darwin Nunez heyecanı! Transfere onay verildi 00:43
G.Saray gol düellosunda Rennes ile yenişemedi! G.Saray gol düellosunda Rennes ile yenişemedi! 00:32
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 00:32
Daha Eski
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! F.Bahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! 00:32
G.Saray taraftarından yönetime transfer tepkisi! G.Saray taraftarından yönetime transfer tepkisi! 00:32
Galatasaray'dan Fransız stopere kanca! Galatasaray'dan Fransız stopere kanca! 00:32
Tekke'den flaş Mohamed Salah sözleri! Tekke'den flaş Mohamed Salah sözleri! 00:32
Trabzonspor'dan iyi prova! Trabzonspor'dan iyi prova! 00:32
F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! F.Bahçe transferde mutlu sona ulaştı! 00:32