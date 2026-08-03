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Haberler Galatasaray Mora harekatı

Mora harekatı

G.Saray’da 10 numara transferinde sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılı yönetim, Portekiz ekibi Porto’nun 19 yaşındaki yıldızı Rodrigo Mora için nabız yoklamaya başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Mora harekatı
Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala G.Saray'da 10 numara çalışmaları hız kazandı. Sarıkırmızılılar hem takımı gençleştirmek hem de önemli katkı sağlayacak isimler üzerinde duruyor. Gündeme gelen son isim Portekiz futbolunun önemli yıldız adayları arasında gösterilen Rodrigo Mora oldu. 19 yaşındaki genç oyuncu için Porto ile temasa başlayan sarı-kırmızılılar, önemli bir bütçe ayırmış durumda. Avrupa'dan da talipleri bulunan Mora için Porto'nun vereceği yanıt merak ediliyor.
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