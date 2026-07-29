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Haberler Galatasaray Sane pozitif döndü

Sane pozitif döndü

Leroy Sane'ye Dünya Kupası'nda haksızlık yapıldığını belirten Buruk, “Sane'nin günah keçisi ilan edilmesini biraz komik buluyorum.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 06:50
Sane pozitif döndü
Leroy Sane'ye Dünya Kupası'nda haksızlık yapıldığını belirten Buruk, "Sane'nin günah keçisi ilan edilmesini biraz komik buluyorum. Kötü bir Dünya Kupası geçirmedi. Sane'nin tatilden çok ama çok pozitif döndüğünü özellikle belirtmeliyim. Takımla kendini çok rahat hissediyor. Şimdi onu tekrar formuna kavuşturmak için çalışıyoruz ve yeni sezonda onunla tekrar çalışmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.
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