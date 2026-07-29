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Haberler Galatasaray Dju bombası

Dju bombası

Forvete genç bir isim transfer etmek isteyen Galatasaray, Danimarka ekibi Midtjylland forması giyen 22 yaşında Gineli Franculino Dju’ya talip.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 06:50
Dju bombası

YÖNETİM İZLEDİ

Forvet bölgesine önemli bir takviye yapmaya hazırlanan G.Saray, Victor Osimhen'in yokluğunda takıma katkı verecek bir isim arıyor. Ponomarenko'da mutlu sona ulaşamayan sarı-kırmızılılar, rotasını Danimarka'ya çevirdi. G.Saray yönetimi, Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi Midtjylland forması giyen 22 yaşındaki Gineli golcü Franculino Dju'yu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki karşılaşmada da yakından izlediği ve beğendiği Dju için harekete geçiyor.

22 GOL ATMIŞTI

Hem Osimhen'in arkasında yedek kulübesinde beklemeyi dert etmeyecek hem de gerektiğinde çift forvet olarak oynamaya müsait bir isim olan Dju için resmi teklif yapılacak. Sarı-kırmızılı yönetim bu sezon kiralama yoluna gidip satın almayı gelecek yıl gerçekleştirmek istiyor. Bu sezon bütçenin önemli bir kısmı 10 numara transferine ayrılacak. Geçen sezon 34 resmi maçta forma giyen Franculino Dju, 22 gol atarken 3 de asist yaparak başarılı bir performans göstermişti.

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