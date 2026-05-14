Icardi'den flaş transfer kararı! Galatasaray'da kalacak mı?
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Takımdan ayrılacağı konuşulan Arjantinli yıldız, geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 09:36
Galatasaray'da durumu en çok merak edilen isimlerin başındaysa Mauro Icardi geliyor.
Kazanılan şampiyonluklarda büyük rol oynayan ve taraftarın sevgilisi olan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon yaşadığı çapraz bağ sakatlığı ve Victor Osimhen transferi sonrası eskisi kadar süre bulamamaya başlamıştı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli golcünün kariyerine başka bir kulüpte devam edeceği iddia edilmişti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Özbek, "Sezon sonu geliyor. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Icardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Durumu merakla beklenen deneyimli santrforla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
Sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, İstanbul'a geldi.
KALMAK İSTİYOR
Şampiyonluk kutlamaları için gelen Pino yönetimle görüşecek. Icardi'nin kalmak istediği öğrenildi.
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 46 maçta 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
33 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeriyse 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
