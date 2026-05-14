CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Icardi'den flaş transfer kararı! Galatasaray'da kalacak mı?

Icardi'den flaş transfer kararı! Galatasaray'da kalacak mı?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. Takımdan ayrılacağı konuşulan Arjantinli yıldız, geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2026 09:36
Icardi'den flaş transfer kararı! Galatasaray'da kalacak mı?

Üst üste 4, toplamdaysa 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

Icardi'den flaş transfer kararı! Galatasaray'da kalacak mı?

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirecek bir kadro kurmak istiyor.

Icardi'den flaş transfer kararı! Galatasaray'da kalacak mı?

Cimbom'da yapılacak eklemelerin yanı sıra iç transferde neler yaşanacağı da merak ediliyor.

Icardi'den flaş transfer kararı! Galatasaray'da kalacak mı?

Galatasaray'da durumu en çok merak edilen isimlerin başındaysa Mauro Icardi geliyor.

Icardi'den flaş transfer kararı! Galatasaray'da kalacak mı?

Kazanılan şampiyonluklarda büyük rol oynayan ve taraftarın sevgilisi olan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon yaşadığı çapraz bağ sakatlığı ve Victor Osimhen transferi sonrası eskisi kadar süre bulamamaya başlamıştı.

Icardi'den flaş transfer kararı! Galatasaray'da kalacak mı?

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli golcünün kariyerine başka bir kulüpte devam edeceği iddia edilmişti.

Icardi'den flaş transfer kararı! Galatasaray'da kalacak mı?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Icardi'den flaş transfer kararı! Galatasaray'da kalacak mı?

Özbek, "Sezon sonu geliyor. Icardi'nin Galatasaray'a katkısı çok büyük, bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüşeceğim. Şartlar nedir, karşılıklı oturup görüşeceğiz. Icardi bizim bir değerimiz. Icardi ile yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Icardi'den flaş transfer kararı! Galatasaray'da kalacak mı?

Durumu merakla beklenen deneyimli santrforla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Icardi'den flaş transfer kararı! Galatasaray'da kalacak mı?

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Sözleşmesi sona erecek Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, İstanbul'a geldi.

Icardi'den flaş transfer kararı! Galatasaray'da kalacak mı?

KALMAK İSTİYOR

Şampiyonluk kutlamaları için gelen Pino yönetimle görüşecek. Icardi'nin kalmak istediği öğrenildi.

Icardi'den flaş transfer kararı! Galatasaray'da kalacak mı?

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 46 maçta 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe bombayı patlatıyor! O tarihte son maçına çıkacak F.Bahçe bombayı patlatıyor! O tarihte son maçına çıkacak 09:02
"Demek ki kapasitesi bu kadarmış" "Demek ki kapasitesi bu kadarmış" 08:41
Beşiktaş'ta 1 numara harekatı! Beşiktaş'ta 1 numara harekatı! 00:57
Son finalist Trabzonspor! Son finalist Trabzonspor! 00:37
Tekke: Kupayla taçlandırmamız lazım! Tekke: Kupayla taçlandırmamız lazım! 00:37
Galatasaray'a Kongolu dinamo! Galatasaray'a Kongolu dinamo! 00:37
Daha Eski
İşte G.Birliği - Trabzonspor maçının özeti İşte G.Birliği - Trabzonspor maçının özeti 00:37
Icardi'ye Ada'dan teklifler var! Icardi'ye Ada'dan teklifler var! 00:36
G.Saray'a transferde Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü G.Saray'a transferde Ronaldo şoku! O yıldızla bizzat görüştü 00:36
Dursun Özbek'in toplantıda dili sürçtü! Dursun Özbek'in toplantıda dili sürçtü! 00:36
Dursun Özbek açıkladı! "16 Mayıs'ta..." Dursun Özbek açıkladı! "16 Mayıs'ta..." 00:36
G.Saray şampiyonluk bombasını patlatıyor! G.Saray şampiyonluk bombasını patlatıyor! 00:36