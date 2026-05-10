Türkiye sarı kırmızı

Süper Lig'e ambargo koyan G.Saray, üst üste dördüncü şampiyonluğuna uzandı. Sarı-kırmızılı takımın bu zaferiyle birlikte gelen 26. şampiyonluk tüm Türkiye ve dünyadaki G.Saraylı taraftarları sokağa döktü. Bayrağını alan dışarıya çıkarken büyük bir coşku yaşandı. RAMS Park tribünlerinde başlayan sevinç, her yere yayıldı. Hem futbolcular hem de taraftarlar sezonun yorgunluğunu kutlamalarla atmaya başladı. Ezeli rakibi F.Bahçe ile arasındaki farkı son haftaya girilirken 4'e çıkaran G.Saray, son haftadaki Kasımpaşa mücadelesine prestij için çıkacak. Ardından da sarı-kırmızılılar büyük bir kutlama gerçekleştirmeyi planlıyor. Antalya galibiyeti sonrasında, lig bitimindeki büyük coşkunun ön gösterimini gerçekleştiren G.Saraylı taraftarlar, klasikleşen oyuncularla birlikte yapılacak olan şarkı eşliğindeki kutlamaları beklemeye başladı.

KUTLAMALAR SEZON SONUNA

G.Saray'da 26. şampiyonluk için kutlamalar sezon sonunda gerçekleştirilecek. Henüz RAMS Park'ta mı yoksa geçen sezonki gibi Yenikapı'da mı kupanın kaldırılacağı netleşmezken yönetim ilerleyen günlerde bunun kararını verecek. Yurt dışından önemli sanatçıların da getirilmesi planlanırken, kutlamaların Kasımpaşa maçından sonra sezon bitince yapılacağı öğrenildi.

BAYRAKLAR ÇIKTI

Sarı-kırmızılı taraftarlar bayraklarını alarak kendilerini dışarıya attı. İstanbul, Ankara, Bursa ve Bakü başta olmak üzere G.Saray'a gönül veren taraftarlar şampiyonluğun sevincini doyasıya yaşadı.

TERİM: HAYIRLI OLSUN

Daha önce 1996-2000 yılları arasında G.Saray'da 4 yıllık şampiyonluk yaşayan Fatih Terim, bir kutlama mesajı yayınladı. İmparator, "G.Saray'ın 26. şampiyonluğu camiamıza hayırlı olsun. Dört senelik istikrar ve başarı, bugün yepyeni bir zaferle taçlanmıştır" dedi.

OSIMHEN COŞTU

G.Saray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, şampiyonluğun coşkusunu doyasıya yaşadı. Maç bitiminde mikrofonu eline alarak çalan G.Saray bestesine eşlik eden Osimhen, çocuklar gibi eğlendi.

ISMAIL JAKOBS: Şu anda kendimi özgür hissediyorum. Zor bir maç oynadık ve devamını getirdik.

ROLAND SALLAI: Zor bir sezon geçirdik. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz.

YUNUS AKGÜN: Anın tadını çıkaralım, kolay olmadı. Çok mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun.

EREN ELMALI: Çok mutluyuz. Şu ortam bile bize yetiyor. Herkesin emeğine sağlık. Çok çalıştık.

DAVINSON SANCHEZ: Çok zorlu bir sezon geçirdik. Sonunda şampiyon olduk ve çok çok mutluyuz.

ABDÜLKERİM BARDAKCI: Tarih yazacaktık, çok şükür bize nasip oldu. Allah'a şükürler olsun.

BARIŞ ALPER: Anın tadını çıkaralım, kolay olmadı. Çok mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun.

LUCAS TORREIRA: 4 sene üst üste Türkiye'nin en büyük kulübü olduğumuzu gösterdik. Çalıştık ve hak ettik.

UĞURCAN ÇAKIR: Çok mutluyum. Hak edilmiş bir şampiyonluktu. Şampiyonlar Ligi ve ligde çok iyiydik.

MARIO LEMINA: Bu güzel anı yaşamak için çok çalıştık ve hayal kurduk. Herkesi tebrik ederim.

WILFRIED SINGO: Çok mutluyum. Çok zor bir sezon geçirdik. Taraftarımızla birlikte üstesinden geldik.

GABRIEL SARA: İnanılmaz hissediyorum. Çok çılgınca bir maçtı ve biz bir kez daha şampiyonuz.