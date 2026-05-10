İcardi’ye duygusal veda

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 06:50
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro İcardi'ye G.Saraylı taraftarlar duygusal bir veda gerçekleştirdi. Maçın son anlarında harika bir asiste imza atan Arjantinli yıldız, sezon sonunda ayrılacak. Mücadele bitiminde tribünlerden İcardi ile özdeşleşen 'Aşkın olayım' şarkısı çalarken yine tribünler hep bir ağızdan eşlik etti. Burada gözleri dolan ve duygusal anlar yaşayan İcardi unutulmaz anlar yaşadı.