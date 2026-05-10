Hedefimiz artık 5. şampiyonluk

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk sevincini yaşarken, gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Üst üste dördüncü şampiyonluğun önemine değinen Buruk, bunu 5'e çıkarmak istediklerini belirterek, "4. şampiyonluğumuz. Çok mücadele ettik. Maçın sonuna kaldı ama bizi her daim destekleyen büyük G.Saray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Onları bu 4 yılda hep sevindirdik. 4 sene üst üste şampiyonluk Galatasaray tarihinde ikinci kez. Hedefimiz üst üste 5. Şampiyonluk" diye konuştu.

Okan Buruk hem futbolcu hem de teknik direktör olarak 4 sene üst üste şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu.