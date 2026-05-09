Icardi'ye veda günü

Ramsp Park'ta Antalyaspor karşısında sezonun son iç saha maçına çıkacak Galatasaray'da Mauro İcardi'yi duygusal bir akşam bekliyor. 2022-23 sezonundan beri sarı- kırmızılı formayı giyen İcardi, sezon sonunda takımdan ayrılmayı planlıyor. Sözleşmesi sona erecek Arjantinli forvet, Antalyaspor maçında son kez RAMS Park çimlerine çıkacak. 21 Ocak 2023'te Galatasaray Antalyaspor'u 2-1 yenerken, Mauro İcardi için ilk kez stat hoparlöründen attığı golden sonra 'Aşkın olayım' şarkısı çalmıştı. 4 senedir dillerden düşmeyen İcardi, finalini yine bir Antalyaspor maçında yapmak ve şarkıyı dinletmek istiyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli yıldız iç sahada son kez taraftarının karşısına çıkarken, tribünler de İcardi'ye özel veda hazırlığında.

REKORLARIN SAHİBİ

Mauro Icardi, Galatasaray kariyerinde rekorların sahibi oldu. 2023-24 sezonunda sarı-kırmızılı formayla ligde 25 golle gol kralı olan Arjantinli yıldız, kulüp tarihine de adını yazdırdı. 77 golle Galatasaray'ın en skorer yabancısı olarak rekor kıran İcardi, unutulmaz bir başarı elde etti.