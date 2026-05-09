Buruk tarihe geçecek

Antalyaspor'la bu akşam şampiyonluk maçına çıkacak Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk tarihe geçmeye hazırlanıyor. Futbolculuk döneminde 1996-2000 arası sarı-kırmızılı formayla üst üste 4 şampiyonluk kazanan Buruk, teknik direktörlüğünde de benzer başarıya yaklaştı. 2022-2023 sezonunda Galatasaray'ın başına geçen Buruk, art arda 3 şampiyonluk yaşadı.

İLK İSİM OLACAK

Teknik Direktör Okan Buruk, Antalyaspor galibiyetiyle birlikte 4. kez şampiyonluk kazanmayı hedefliyor. 52 yaşındaki teknik adam, bu sezon da zirveye çıkarsa futbol tarihinde bir ilke imza atacak. Deneyimli antrenör, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak aynı takımda üst üste 4 şampiyonluk kazanmayı başaran ilk isim ünvanını elde edecek ve futbol tarihine adını yazdıracak.

FATİH TERİM'İ YAKALAYACAK

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'da tarihi bir başarıya çok yaklaştı. Buruk, üst üste dördüncü şampiyonluğu kazanması halinde Fatih Terim'in rekorunu yakalayacak. 1996-2000 sezonları arasında Cimbom'da peş peşe dört şampiyonluk kazanan Terim'den 26 yıl sonra Okan Buruk bu başarıyı elde edecek. Okan Buruk, 1996-2000 dönemi kadrosunda Teknik Direktör Fatih Terim'in öğrencisiydi.

GUARDİOLA YAKLASTI

Sarı-kırmızılı takımda hem futbolcu hem de teknik direktör olarak üst üste 4 şampiyonluk kazanma başarısına yaklaşan Okan Buruk, futbol tarihine geçmeye hazırlanıyor. Avrupa'da Buruk'un dışında sadece Pep Guardiola bu başarıya yaklaştı. 1990- 1994 arası Barcelona'da futbolcu olarak 4 şampiyonluk yaşayan Guardiola, hoca olarak da Barça'yı 2008-2011 arası 3 kez şampiyon yaptı.