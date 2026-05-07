Torreira belirsizliği

Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması kapsamında Lucas Torreira'nın geleceği merak ediliyor. 4.8 milyon euroya imza atan Wilfired Singo'nun ardından Davinson Sanchez'in ücreti 4.3 milyon euroya çıkınca Torreira zam beklentisine girdi. Ancak Uruguaylı orta sahanın bu isteği sonuçsuz kaldı. Torreira bu süreçte milli takıma seçilmemesine ve Dünya Kupası'nı kaçıracak olmasına çok üzüldü. Gelişmelerin ardından Torreira'da düşüş başladı. Teknik Direktör Okan Buruk ise oyuncusunun yeni sezonda da takımda kalmasını istiyor. Güney Amerika'ya dönme düşüncesini her zaman dile getiren 30 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi. Bu sezon 45 maça çıkan Torreira, 4 gol ve 4 asistle oynadı.