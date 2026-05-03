Osimhen bir ileri bir geri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 06:50
Sakatlıktan kurtulduğu gibi F.Bahçe derbisinde formasını giyen ve şovunu yapan Victor Osimhen, Samsunspor karşısında da sahaya ilk 11'de çıktı. 9'da Yunus Akgün'ün attığı golde pası veren isim olan Nijeryalı, bu sezonki 8. asistini yaparak kariyer rekorunu kırdı. Ancak Osimhen, 63. dakikada attığı hatalı geri pası ile Günay Güvenç'in gördüğü kırmızı kartta önemli bir etken oldu.