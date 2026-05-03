Günay Güvenç kızardı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 06:50
Galatasaray'da son haftaların tartışılan ismi Günay Güvenç, Samsunspor deplasmanında eline geçen şansı bir kez daha değerlendiremedi. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki G.Birliği yenilgisinde yediği hatalı goller nedeniyle tribünlerden büyük bir tepki gören Günay, Samsun'da ise formayı mecburen giydi. Sarı kart cezalısı Uğurcan'ın yerine forma giyen tecrübeli eldiven, sahada kaldığı 63 dakikada yediği iki hatalı golle tepki topladı. 63'te ise Osimhen'in kötü geri pasında topa ceza alanı dışında elle temas ederek kırmızı kart gördü.