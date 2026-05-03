Deplasman sıkıntısı

Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 06:50
Samsun'da şampiyonluk maçına çıkan ancak umduğunu bulamayan Galatasaray bu sezon Süper Lig'de deplasman maçlarında sıkıntı yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, ligde yaşadığı 4 mağlubiyeti de dış sahadaki karşılaşmalarda aldı. Okan Buruk'un öğrencileri Samsunspor (1-4), Trabzonspor (1-2), Konyaspor (0-2) ve Kocaelispor (0-1) deplasmanlarında yenilgiler yaşadı. Aslan, Fenerbahçe ile de deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Cimbom bu sezon Süper Lig'de dış sahada aldığı 4 yenilgi ve 1 beraberlikle toplamda 14 puan yitirdi.