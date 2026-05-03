Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor yenilgisini değerlendirdi. Maçların oynanmadan kazanılmadığını anımsatan Buruk, "Bir anda herkes bizi şampiyon ilan etti ama maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Bunu sahada gördük. Bunu kırmaya, oyuncuların kafasından çıkarmaya çalıştık. Maçın başlangıcı çok iyiydi, golle başladık. Hatta 1-1'e kadar iyiydik, sonra kötüydük. 10 kişi kolay değil. Günay'ın kırmızı kartı talihsizlik. Direkt elini açmıyordu ama o anda top eline değdi" dedi.

DAHA İYİ HAZIRLANACAĞIZ

Antalyaspor maçını işaret eden deneyimli hoca şu ifadeleri kullandı: "Oyunumuzun çok altında kaldık. Barış ve Osimhen'in pozisyonları var. Şampiyonluğu alıp dönmek istiyorduk ama başaramadık. 4 puan öndeyiz. Antalyaspor maçını kazanıp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Şampiyon olmadık. Daha iyi hazırlanıp oyunumuzla ve kalitemizle şampiyonluğu elde etmemiz gerekiyor

Galatasaray, Süper Lig'de son 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve1 beraberlik alarak toplamda 8 puanlık kayıp ya

SAMSUN FUTBOL ŞEHRİ

Teknik Direktör Okan Buruk, Samsun'un bir futbol şehri olduğunu ve Samsunspor'un da köklü bir kulüp olduğunu vurguladı. Buruk, "Samsun güzel bir futbol şehri. Samsunspor; kadro, hedef ve vizyon olarak ligin önemli takımlarından biri. Son haftalarda çok formdalardı" dedi.

EN FARKLI MAĞLUBIYET

Sarı-kırmızılı takım, Teknik Direktör Okan Buruk döneminde Süper Lig'de ilk kez bir maçta kalesinde 4 gol gördü. 2022'den beri Aslan'ı çalıştıran Okan Buruk, ligde ilk kez bir maçta 4 gollü yenilgi yaşadı. Samsunspor deplasmanında gelen 4-1'lik yenilgi Buruk'un en farklı yenilgilerinden oldu.

Samsunspor, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçını kazanarak 12 puan topladı.

İLK KEZ KAYIP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig kariyerinde en üzücü yenilgilerden birini yaşadı. Deneyimli teknik adam, Samsunspor'a Süper Lig kariyerinde ilk defa kaybetti. Buruk, kırmızı-beyazlılara karşı daha önceki 5 maçını da kazanmıştı.

SALLAİ'NİN ŞANSSIZLIĞI

Aslan'da Roland Sallai şanssız bir sakatlık yaşadı. Macar futbolcu sakatlanmasının ardından 84. dakikada yerini Sacha Boey'e bıraktı. Teknik Direktör Okan Buruk kenara gelen oyuncusunu teselli etti. Sallai sakatlığının ardından büyük üzüntü yaşadı.

BATUHAN KALEYE

Samsun'dakı karşılaşmada 63. dakikada kırmızı kart gören kaleci Günay Güvenç'in atılmasıyla şans buldu. Sane'nin yerine oyuna giren Batuhan Şen, kariyerinde bir ilki de yaşamıştı. 27 yaşındaki kaleci Batuhan Şen, sarı-kırmızılılardaki ilk lig maçını Samsunspor'a karşı oynadı.