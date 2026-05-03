CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray 4 puan öndeyiz

4 puan öndeyiz

“Son iki hafta ve 4 puan öndeyiz. Antalyaspor maçını kazanıp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Henüz şampiyon olmadık. Daha iyi hazırlanıp, oyunumuzla ve kalitemizle şampiyonluğu elde etmemiz gerekiyor”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 06:50
4 puan öndeyiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor yenilgisini değerlendirdi. Maçların oynanmadan kazanılmadığını anımsatan Buruk, "Bir anda herkes bizi şampiyon ilan etti ama maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Bunu sahada gördük. Bunu kırmaya, oyuncuların kafasından çıkarmaya çalıştık. Maçın başlangıcı çok iyiydi, golle başladık. Hatta 1-1'e kadar iyiydik, sonra kötüydük. 10 kişi kolay değil. Günay'ın kırmızı kartı talihsizlik. Direkt elini açmıyordu ama o anda top eline değdi" dedi.

DAHA İYİ HAZIRLANACAĞIZ

Antalyaspor maçını işaret eden deneyimli hoca şu ifadeleri kullandı: "Oyunumuzun çok altında kaldık. Barış ve Osimhen'in pozisyonları var. Şampiyonluğu alıp dönmek istiyorduk ama başaramadık. 4 puan öndeyiz. Antalyaspor maçını kazanıp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Şampiyon olmadık. Daha iyi hazırlanıp oyunumuzla ve kalitemizle şampiyonluğu elde etmemiz gerekiyor

8

Galatasaray, Süper Lig'de son 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve1 beraberlik alarak toplamda 8 puanlık kayıp ya

SAMSUN FUTBOL ŞEHRİ

Teknik Direktör Okan Buruk, Samsun'un bir futbol şehri olduğunu ve Samsunspor'un da köklü bir kulüp olduğunu vurguladı. Buruk, "Samsun güzel bir futbol şehri. Samsunspor; kadro, hedef ve vizyon olarak ligin önemli takımlarından biri. Son haftalarda çok formdalardı" dedi.

EN FARKLI MAĞLUBIYET

Sarı-kırmızılı takım, Teknik Direktör Okan Buruk döneminde Süper Lig'de ilk kez bir maçta kalesinde 4 gol gördü. 2022'den beri Aslan'ı çalıştıran Okan Buruk, ligde ilk kez bir maçta 4 gollü yenilgi yaşadı. Samsunspor deplasmanında gelen 4-1'lik yenilgi Buruk'un en farklı yenilgilerinden oldu.

4

Samsunspor, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçını kazanarak 12 puan topladı.

İLK KEZ KAYIP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig kariyerinde en üzücü yenilgilerden birini yaşadı. Deneyimli teknik adam, Samsunspor'a Süper Lig kariyerinde ilk defa kaybetti. Buruk, kırmızı-beyazlılara karşı daha önceki 5 maçını da kazanmıştı.

SALLAİ'NİN ŞANSSIZLIĞI

Aslan'da Roland Sallai şanssız bir sakatlık yaşadı. Macar futbolcu sakatlanmasının ardından 84. dakikada yerini Sacha Boey'e bıraktı. Teknik Direktör Okan Buruk kenara gelen oyuncusunu teselli etti. Sallai sakatlığının ardından büyük üzüntü yaşadı.

BATUHAN KALEYE

Samsun'dakı karşılaşmada 63. dakikada kırmızı kart gören kaleci Günay Güvenç'in atılmasıyla şans buldu. Sane'nin yerine oyuna giren Batuhan Şen, kariyerinde bir ilki de yaşamıştı. 27 yaşındaki kaleci Batuhan Şen, sarı-kırmızılılardaki ilk lig maçını Samsunspor'a karşı oynadı.

G.Saray'dan Silva'ya dev teklif!
Tüzemen'den maç sonu flaş yorum! "Bedelini ödemeli"
DİĞER
Beşiktaş'ta ayrılık vakti! İlk yolcu belli oldu...
Arzu Uçar'dan "Delil yok" diyen Dilek İmamoğlu'na yanıt: Yolsuzluğu örtbas için eşimi kurban seçtiler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de maç sonu G.Saray'a gönderme!
Okan Buruk: Maçlar oynanmadan kazanılmıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Miami'de pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin Miami'de pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin 00:40
Tüzemen'den maç sonu flaş yorum! "Bedelini ödemeli" Tüzemen'den maç sonu flaş yorum! "Bedelini ödemeli" 00:28
Okan Buruk: Maçlar oynanmadan kazanılmıyor! Okan Buruk: Maçlar oynanmadan kazanılmıyor! 00:28
G.Saray'a şok mağlubiyet! Şampiyonluğu ilan etme fırsatını tepti G.Saray'a şok mağlubiyet! Şampiyonluğu ilan etme fırsatını tepti 00:28
Fenerbahçe evinde Başakşehir'i mağlup etti! Fenerbahçe evinde Başakşehir'i mağlup etti! 00:28
Fatih Tekke: İkincilik hedefi devam ediyor ama hedef kupa! Fatih Tekke: İkincilik hedefi devam ediyor ama hedef kupa! 00:28
Daha Eski
F.Bahçe'de maç sonu G.Saray'a gönderme! F.Bahçe'de maç sonu G.Saray'a gönderme! 00:28
F.Bahçe'ye transferde Zlatan engeli! F.Bahçe'ye transferde Zlatan engeli! 00:28
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali! CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk finali! 00:28
Trabzonspor evinde Göztepe'ye 2 puan bıraktı! Trabzonspor evinde Göztepe'ye 2 puan bıraktı! 00:28
G.Saray'da şok! Gerideyken 10 kişi kaldı G.Saray'da şok! Gerideyken 10 kişi kaldı 00:28
Fırtına 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu Fırtına 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu 00:28