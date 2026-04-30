Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Şampiyonluk ateşi

Şampiyonluk ateşi

Samsunspor deplasmanından şampiyonlukla dönmeyi planlayan Galatasaray, RAMS Park’ta taraftarlarına açık bir idman yaptı. Tribünler ve takım kenetlendi, tarihi görüntüler ortaya çıktı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü toplamda da 26. şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray, dün RAMS Park'ta taraftarlarıyla buluştu. 45 bin civarında taraftar tribünleri doldu. Saat 20.00'de başlayan antrenmanda futbolcular sahaya çıkınca büyük bir coşku yaşandı. Sarı-kırmızılı futbolcular tüm tribünleri tek tek dolaştı. Taraftarlar ve takım arasında kenetlenme yaşandı. Teknik Direktör Okan Buruk da sevgi seliyle karşılandı. Buruk, tezahüratlarla taraftarların yanına gitti.

KONSANTRASYON MESAJI

Adeta bir maç havasındaki idmanda unutulmaz görüntüler yaşandı. Stadın her tarafında ekranlara Galatasaray'la özdeşleşmiş 'Konsantrasyon' sloganı paylaşıldı. Galatasaray taraftarları meşaleler ve bayraklarla 26. şampiyonluğun ateşini yaktı. Sarı-kırmızılı takım, müthiş bir taraftar desteğiyle Samsunspor'la cumartesi deplasmanda yapılacak şampiyonluk maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda futbolcuların neşeli ve istekli görüntüleri dikkat çekti.

DURSUN ÖZBEK İZLEDİ

Galatasaray'ın, dü gerçekleşen açık antrenmanını Başkan Dursun Özbek de takip etti. RAMS Park'taki locasından antrenmanı izleyen Dursun Özbek, taraftralarla da bir araya geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar Başkan özbek'le fotoğraf çektirdi, büyük sevgi gösterdi.

GÜNAY'A BÜYÜK MORAL

Samsunspor maçında cezalı olan Uğurcan Çakır'ın yerine kaleye Günay Güvenç geçecek. Kupadaki Gençlerbirliği maçında tribünlerden tepki alan ve gözyaşlarını tutamayan Günay'a dün sevgi seli vardı. Taraftarlar antrenmanda tecrübeli kaleciyi tribünlere çağırdı ve tezahüratlarda bulundu. Günay, Samsunspor maçında kalede olacak.

OSIMHEN SEVGİSİ

Victor Osimhen, RAMS Park'taki tarihi antrenmanda taraftarlardan büyük destek aldı. Fenerbahçe derbisinde attığı golle galibiyete büyük katkı veren Osimhen, dünkü idmanda tribünleri tek tek dolaştı ve imza dağıttı. Taraftarlar Nijeryalı yıldızı ayakta alkışladı. Dünyaca ünlü forvet oyuncusu antrenmanda da hırslı ve neşeli görüntüsüyle de dikkatlerden kaçmadı.

TAKIMDA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda dün RAMS Park'ta gerçekleştirilen antrenmanda Gabriel Sara ve Yaser asprilla yer almadı. Ayam bileğinde kemik ödemi bulunan Berzilyalı orta saha Sara'nın tedavisine devam edildi ve antrenmada yer alamadı. Aynı şekilde dizinde esneme olan Kolombiyalı kanat oyuncusu Asprilla da tedavisi nedeniyle idmarda yoktu.

