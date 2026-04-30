Buruk destanı

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk tarih yazmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımın başında üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanmaya çok yakın olan Okan Buruk, RAMS Park'ta dün yapılan taraftara açık idmanda ön planda yer aldı. Bütün tribünler başarılı çalıştırıcıya sevgi gösterisinde bulundu. Buruk ve öğrencileri, cumartesi akşamı Samsunspor deplasmanında kazanmaları halinde şampiyonluk turu atacak. 50 yaşındaki teknik adam, Fatih Terim'den sonra üst üste 4. zaferi kazanan ikinci isim olacak.

Okan Buruk, RAMS Park'taki antrenmanda Başkan Dursun Özbek'le bir araya gelerek taraftarların yanına gitti. İki isim dana sonra omuz omuza vererek tribünleri selamladı. Başkan Özbek, taraftarlara Okan Buruk'u işaret ederek başarılı teknik direktörü alkışlamalarını istedi. Okan Buruk da Başkan Dursun Özbek'e teşekkür etti. Bu birlik beraberlik görüntüsü taraftarlardan büyük alkış topladı.

RAMS Park'taki antrenman öncesi Okan Buruk, taraftarlarla bir araya geldi. Tribünlerin davetini kırmayan Okan Buruk, yumruk şov yaptı. Başarılı çalıştırıcı taraftarların tezahüratlarına alkışlarla karşılık verdi, teşekkür etti.