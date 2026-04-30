Antalya maçında şov

SON İÇ SAHA MAÇI

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de son iç saha maçını 33. haftada 9 Mayıs Cumartesi günü Antalyaspor'a karşı oynayacak. Bu hafta Samsunspor deplasmanında kazanması halinde 26. şampiyonluğunu ilan edecek Aslan, böylece Antalyaspor maçında taraftarlarının karşısına şampiyon apoletiyle çıkacak. Üst üste 4. şampiyonluğunu bu hafta kazanmayı hedefleyen Cimbom, RAMS Park'taki son iç saha maçında müthiş bir coşku yaşayacak ve tarihi şampiyonluğunu kutlayacak.

BAYRAM HAVASI

Teknik Direktör Okan Buruk ve teknik heyeti, Aslantepe'de taraftarlarıyla kenetlenecek. Zafer turu Antalyaspor maçında atılacak. Ligdeki son iç saha maçının öncesinde ve sonrasında kutlamalar olacak. Öte yandan sarı-kırmızılı ekip bu hafta Samsunspor deplasmanında kazanamazsa, şampiyonluğun ilan edilmesi Antalyaspor maçına kalacak. Sarı- kırmızılılara Antalyaspor önünde bir puan bile yetecek. Taraftarlar, RAMS Park'taki maçı her anlamda bayram havasında geçecek.

ŞİMDİDEN YOĞUN İLGİ

Süper Lig'de 26. Şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray'da taraftarlar şimdiden Antalyaspor maçını bekliyor. Hem bu sezon RAMS Park'taki son iç saha maçı olması hem de sarı-kırmızılı takımın sahaya şampiyon apoletiyle çıkma ihtimali taraftarları hareketlendirdi. Sarıkırmızılı kulübe şimdiden birçok yerden yoğun ilgi gelmeye başladı.

GS STORE DOLDU TAŞTI

Fenerbahçe derbisinde gelen 3-0'lık zafer ve şampiyonluğun çok yakın olması sonrası taraftarlar GS Store'lara akın etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, hem RAMS Park'ta bulunan GS Store mağazası hem de en yakın buldukları mağazalara giderek alışveriş yapmaya başladı. Taraftarlar sosyal medyada da forma alarak destek olma çağrısında bulundu.