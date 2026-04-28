Uğurcan şansı

Sezon başında Ederson transferi üzerinde uzun süre uğraşan ancak Brezilyalı eldiveni ezeli rakibi F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray, Uğurcan Çakır'ı alarak büyük bir şans yakaladı.
Sezon başında Ederson transferi üzerinde uzun süre uğraşan ancak Brezilyalı eldiveni ezeli rakibi F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray, Uğurcan Çakır'ı alarak büyük bir şans yakaladı. Ederson'un derbide yediği hatalı gol ve gördüğü kırmızı kart sonrasında sosyal medyada G.Saraylı taraftarlar "İyi ki Uğurcan'ı almışız" mesajları paylaştı.