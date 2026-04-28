Osimhen gibisi yok

Kendisi için ödenen 75 milyon Euro'nun karşılığını sahada olduğu her saniyede fazlasıyla veren Victor Osimhen, G.Saray için bir futbolcu ya da bir golcüden çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Yüzünde maske, kolunda koruyucu ile sahaya çıkan ve henüz hazır olmayan Nijeryalı oyuncu, derbinin yıldızı oldu. İyileşme süreci devam ettiği için maksimum performansının çok uzağında olan Osimhen, mevkisinde dünyanın en iyilerinden birisi olduğunu gösterdi. 40. dakikada attığı gol uzun süre unutulmayacak.

Lemina'nın indirdiği topu önce kafasıyla yumuşatan ardından da yere düşmeden dizinin üzeriyle tamamlayan 27 yaşındaki futbolcu, fiziksel üstünlüğünü zekasıyla tamamlayıp açılışı yaptı. F.Bahçe'nin savunmacılarına karşı büyük üstünlük kuran Osimhen, attığı golden ziyade takıma kattığı enerji ve oyunu bir adım ileriye taşıması ile farkını gösteriyor. Osimhen gol atsın ya da atmasın sahadaki varlığı ile arkadaşlarını rahatlatıyor. Nijeryalı yıldız, F.Bahçe'ye karşı 5. maçında 3. golünü atarken 1 de asisti bulunuyor.