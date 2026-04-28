Farhat iddiası

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 06:50
Yeni sezonda orta sahanın önüne bir takviye yapmak isteyen G.Saray'ın Alman ekibi Karlsruhe forması giyen 19 yaşındaki Tunuslu Louey Ben Farhat'a talip olduğu iddia edildi. Africa Foot'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılılar, Karlsruhe forması giyen 19 yaşındaki 10 numara için teklif yapacak.