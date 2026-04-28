Bayraklar hazırlanıyor

Galatasaray'da şampiyonluk için artık geri sayıma geçilmiş durumda. Ezeli rakibi F.Bahçe'yi RAMS Park'ta 3-0 devirerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atan sarı-kırmızılılar, 26. kez mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Bitime 3 hafta F.Bahçe ile puan farkını 7'ye çıkaran sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ile ise farkı 9'a yükseltti ve büyük bir avantajın sahibi oldu. G.Saray kalan 3 haftada rakiplerinin elde edeceği sonuçlara bakmadan alacağı iki puanla 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Gözler cumartesi gününe çevrildi.

RAMS PARK'TA ŞÖLEN

Samsunspor deplasmanınında kazanarak dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarını kutlamalar için sokağa dökmeye hazırlanan G.Saray, işini burada bitirmeye çalışacak. Ardından sarı-kırmızılılar bu sezon seyircisi önünde RAMS Park'taki son maçına Antalyaspor karşısında çıkacak. Burada taraftarıyla birlikte yeniden şampiyonluğun coşkusunu yaşayacak olan G.Saray'da büyük bir şölen hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim bu karşılaşma için hem görsel şov hem de kutlama planlıyor. Antalyaspor maçına şimdiden büyük bir ilgi var.

'EZİCİ BİR SKOR'

Avrupa basını da G.Saray'ın 3-0'lık derbi zaferini manşetlere taşıdı. AS gazetesi, "G.Saray şampiyonluğa doğru belirleyici bir adım attı" başlığını attı. Kicker, "G.Saray, çekişmeli derbiyi kazandı" derken, L'Equipe ise şu ifadeleri kullandı: "G.Saray, İstanbul derbisinde F.Bahçe'yi ezici bir skorla mağlup ederek şampiyonluğa doğru dev bir adım attı.