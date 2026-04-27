Daha bitmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 3-0'lık derbi galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca şöyle konuştu: "Tek maça odaklandığımızda bizim için farklı oluyor. Hep önde oynadık. Maçın başından beri çok istedik, Allah da karşılığını verdi. Bir şey bitmedi, daha şampiyon olmadık. Derbi sonrası şampiyonluk gibi kutlama, bir yerde beni rahatsız etti. Bizim çok ciddi şekilde oynayacağımız 3 maç var.

BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDUK

İnşallah en kısa zamanda şampiyon oluruz. Rakibimizi çok iyi tanıyoruz. Onlar da bizi tanıyor. Ama mental ve fiziksel olarak çok büyük üstünlük kurduk. Hakkaniyetli olmaya çalışıyorum. Kupada elendik ama rotasyonu her zaman yapmamız gerekirdi. 3 kulvarda gidince herkesi oynatmak gerekiyor. Oyuncularım arkadaşım ve kardeşim."

MUSLERA, TORREİRA'YI TEBRİK ETTİ

Sarı-kırmızılı takımın kalesini tam 14 sene koruyan ve sayısız kupa kaldıran Fernando Muslera'dan derbi kutlaması... Şu anda Arjantin Ligi ekiplerinden Estudiantes'te oynayan Uruguaylı 3-0'lık zafer sonrası sosyal medya hesabından eski arkadaşı Lucas Torreira'yı etiketleyerek "Hak ettin kardeşim" ifadelerini kullandı.

ÇUBUKLU FORMA JESTİ

Derbi öncesi Chobani Stadı'nda toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, saat 15.00'te bilet ve güvenlik kontrollerinin ardından otobüslere yönlendirildi. Stat önünde bekleyen 45 otobüse binen 2 bin 500'e yakın sarı-lacivertli futbolsever, RAMS Park Stadı'na hareket etti. Fenerbahçe yönetimi karşılaşmayı tribünden takip eden taraftarlara çubuklu forma dağıttı.

ASLANTEPE KAPALI GİŞE

G.Saraylı taraftarlar derbide takımlarına büyük destek verdi. Yaklaşık 50 bin sarı-kırmızılı futbolsever, RAMS Park'ta oynanan dev müsabakada tribünleri hınca hınç doldurdu. Yönetim derbiye özel tribünlere 50 bin sarı-kırmızılı bayrak bıraktı. Taraftarlar özellikle seremoni sırasında bayrakları sallayıp görsel olarak güzel bir görüntü oluşturdu.

RAMS PARK'A SCOUT AKINI

Dünya derbisine Türkiye kadar Avrupa da yakın ilgi gösterdi. Hem Galatasaraylı hem de Fenerbahçeli yıldızları izlemek üzere Avrupa'nın önde gelen kulüpleri RAMS Park'a scout ekiplerini (gözlemci) gönderdi. Sarı-kırmızılı takımdan Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ve Gabriel Sara; sarı-lacivertlilerden ise Nene, Oosterwolde, Archie Brown gibi isimler yakın takibe alındı.