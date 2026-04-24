Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Yasin kol tepkisi

Sarı-kırmızılılar, derbiye Yasin Kol’un atanmasına Başkan Dursun Özbek imzalı bir açıklamayla sert tepki gösterdi: “TFF mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır”.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 06:50
Kritik G.Saray-F.Bahçe derbisinin hakemi dün açıklanırken sarı-kırmızılılar sert tepki gösterdi. TFF'den yapılan açıklamada şampiyonluğu doğrudan ilgilendirecek olan karşılaşmada Yasin Kol'un düdük çalacağı belirtildi.

Bunun üzerine sarı-kırmızılılar resmi X hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır" ifadelerini kullandı ve bu atamaya tepkisini gösterdi.

Bu tepkinin altında yatan en önemli sebep ise G.Saray maçlarındaki performansı oldu. Yasin Kol bugüne kadar 6 kez sarı-kırmızılı takımın maçını yönetirken G.Saray sadece 2 galibiyet alabildi. Kol G.Saray'a 3 kez kırmızı kart verirken lehine hiç beyaz noktaya gitmedi. Toplamda sarı-kırmızılılar 9 puan kaybı yaşadı. F.Bahçe ise aynı hakemle 9 maça çıkarken 5 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler 1 kez kırmızı kart görürken, 5 kez penaltı noktasına gitti.

'ATAMAYI BİRLİKTE Mİ YAPTINIZ'

G.Saray'ın dün TFF ile ilişkilerini askıya aldığı açıklamasına F.Bahçe, 'Sakın ha' şeklinde bir yanıt vermişti. Bunun üzerine sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinin yaptığı paylaşıma, "Hayırdır? Atamayı birlikte mi yaptınız? İlk ses sizden geldi" şeklinde yanıt verdi. İki takım arasındaki gerilim dev derbiye kısa bir süre kala tırmanmaya başladı.

