Şampiyonluk parolası

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası’na da veda eden G.Saray’ın elinde sadece lig kaldı. Sarı-kırmızılılar, pazar günü RAMS Park’ta F.Bahçe’yi yenip, bitime 3 hafta kala puan farkını 7’ye yükseltmeye çalışacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 06:50
Sezona 3 kupa hedefiyle başlayan G.Saray, ilk olarak ocak ayında düzenlenen Süper Kupa'yı ezeli rakibi F.Bahçe'ye kaptırdı. Lig yarışında avantajını hiç bırakmayan sarı-kırmızılılarda, önceki gün Ziraat Türkiye Kupası'nda G.Birliği karşısında alınan 2-0'lık skor şok etkisi yarattı ve G.Saray'ın kupa macerası sona erdi.

Böylece sarı- kırmızılı takımın elinde bu sezonki en büyük hedefi olan 26. şampiyon kupası kaldı.

Süper Lig'de pazar günü ezeli rakibi F.Bahçe'yi konuk etmeye hazırlanan G.Saray, olası bir galibiyet elde etmesi durumunda farkı bitime 3 hafta kala 7 puana çıkararak şampiyonluk meşalesini yakacak. Beraberlik halinde de avantajını sürdürecek olan sarı-kırmızılılar, kalan 3 haftanın ikisini kazanması halinde rakiplerinin maçlarını beklemeyecek. Okan Buruk'un öğrencileri derbiyi kaybetse bile kalan 3 maçını kazanınca şampiyon olacak.

